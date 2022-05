Anzeige

Eishockey-WM 2022: Weiter keine Diagnose beim verletzten Tim Stützle Noch keine Diagnose bei Stützle

DEB-Team zittert sich zum nächsten Sieg

SID

Das deutsche Eishockey-Nationalteam bangt weiter um den verletzten Tim Stützle. Eine Diagnose zum NHL-Jungstar lässt immer noch auf sich warten.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hält sich mit einer Diagnose zu NHL-Youngster Tim Stützle weiterhin bedeckt.

Damit bleibt ein mögliches, vorzeitiges Aus des Ausnahmestürmers bei der WM in Finnland ein Thema - ebenso eine Entwarnung, die ebenfalls ausblieb. „Er ist bei unserer medizinischen Abteilung in sehr guten Händen, wir warten die nächsten Tage ab“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Dienstag.

Anzeige

Der Torjäger von den Ottawa Senators war beim 3:2-Arbeitssieg am Montag in der „Helsingin Jäähalli“ gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt.

Nach zwei spielfreien Tagen am Dienstag und Mittwoch trifft die DEB-Auswahl, die zwei Siege in den ersten drei Partien eingefahren hat und dadurch auf Kurs Viertelfinale liegt, am Donnerstag auf Dänemark.

Im schlimmsten Fall ohne Stützle, aber eventuell verstärkt mit Lukas Reichel und Leon Gawanke, die am Sonntag in der zweitklassigen nordamerikanischen Liga AHL aus den Playoffs ausgeschieden waren.