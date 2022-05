Rodeln: Bundestrainer Norbert Loch lobt Johannes Ludwig für Rücktritt

Ludwig macht nach Doppelgold in Peking Schluss © AFP/SID/JOE KLAMAR

Ludwig hatte bei den Olympischen Winterspielen von Peking die Goldmedaille im Einzel sowie - zum zweiten Mal nach 2018 - in der Mannschaft gewonnen.

Loch: „Respektiere die Entscheidung“

Auf die WM in Oberhof kommenden Januar verzichtet der 36-Jährige nun also. „Er wäre sicher noch in der Verfassung, bei der Heim-WM erfolgreich zu sein“, sagte Loch, „aber natürlich respektiere ich die Entscheidung.“