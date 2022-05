Anzeige

Online Casino Tipps 7+ Online-Casino-Tipps & Tricks für mehr Gewinn bei Slots

Das Spielen von Online-Casino-Slots ist einfach, aber um dabei etwas zu gewinnen, braucht man neben Glück auch ein wenig Wissen und Technik. Wir liefern dir hier 13 Online-Casino-Tipps & Tricks von der Wahl des richtigen Slots bis hin zu den Spielen mit den höchsten Auszahlungen.

1. Fallen Sie nicht auf faule Online-Casino-Tipps & Tricks herein

Einige Automatenspieler behaupten, man könne den Zeitpunkt von Jackpots beeinflussen, indem man die sich drehenden Walzen studiert und den richtigen Zeitpunkt für eine Gewinnlinie ermittelt.

Andere empfehlen Beinahe-Treffer zu studieren, um herauszufinden, wann die Online-Casino-Slots mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Auszahlung vornehmen Jeder, der weiß, wie moderne Spielautomaten funktionieren, weiß, dass diese Tricks falsch sind.

Elektronische Spielautomaten und Online-Slots verwenden eine Software, um zu bestimmen, welche Symbole auf den Walzen landen werden. Das System wählt diese in der Millisekunde aus, in der der Spieler auf den Drehknopf drückt.

Die sich drehenden Walzen, die die Spieler auf ihrem Bildschirm sehen, sind allesamt Animationen, die die Spieler unterhalten und zum weiterspielen verleiten sollen.

Früher konnte man die Drehung stoppen, wenn man nochmal auf den Button gedrückt hat. Seit dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021 müssen in Deutschland die Drehungen mindestens 5 Sekunden dauern.

Die oben genannten Tipps geben den Spielern die Illusion, dass sie das Spiel kontrollieren können, aber die Software ist auf Zufall programmiert und behält im Schnitt zwischen 5 und 10% des eingesetzten Geldes. Allerdings kann man auch zu den glücklichen Spielern gehören, die bei Online-Casino-Slots mehr gewinnen als verlieren.

2. Verstehen Sie, wie Online-Casino-Slots funktionieren

Um die Geheimnisse des Gewinnens an Online-Casino-Slots zu lüften, müssen die Spieler wissen, wie diese funktionieren. Viele der verbreiteten Online-Casino-Tipps & Tricks zum Gewinnen basieren auf altmodischen Spielautomaten, die von den Casinos nicht mehr verwendet werden.

Moderne Spielautomaten und Online-Spielautomaten verwenden eine Zufallsgenerator-Software (RNG = Random Number Generator). Das komplexe System generiert pro Sekunde Millionen potenzieller Ergebnisse für den Online-Casino-Slot, auch wenn niemand daran spielt. Dadurch sind die Ergebnisse an Slots wirklich zufällig und nicht manipulierbar.

Selbst wenn sich die Walzen auf dem Bildschirm des Spielautomaten zu drehen scheinen, wählt das Spiel eines der zahlreichen Ergebnisse, die von der RNG-Software angeboten werden.

Das macht einen Slot-Gewinn zu reinen Zufall und Online-Casino-Tipps zu diesem Thema überflüssig. Auch der Gewinn eines Jackpots dem ist Zufall überlassen.

Was viele Spieler aber nicht wissen, ist, dass einige Online-Casino-Slots bessere Gewinnchancen bieten als andere, und dass sie sich mit ein paar einfachen Tricks mehr Gewinnchancen beim Slots spielen verschaffen können.

3. Testen Sie Slots mit Freispielen

Einer der wichtigsten Online-Casino-Tipps für Anfänger ist, dass man Slots erstmal kostenlos testen sollte, bevor man Geld riskiert.

Anstatt wertvolle Geldmittel zu verschwenden, um zu verstehen, wie ein Spielautomat funktioniert, können Spieler kostenlose Slots nutzen, um die Spiele kennenzulernen und zu verstehen, wie man alle Basisfunktionen auslöst.

Neue Spieler machen den Fehler, Casino-Boni oder ihr eigenes Geld für Echtgeld-Slots zu verschwenden. In der Regel machen sie vermeidbare Fehler, z.B. setzen sie weniger als den Mindestbetrag, der für die Auslösung progressiver Jackpots erforderlich ist und verpassen so die Chance, große Jackpots bei Online-Casino-Slots zu gewinnen. Indem man kostenlose Spiele testet, findet man heraus, welches Spiel einem am meisten Spaß macht und vielleicht sogar die bessere Gewinnchancen liefern als andere.

Die meisten Online-Casinos bieten kostenlose Slot-Spiele an. Der Spielablauf ist derselbe wie bei den Echtgeld-Slots. Die Spieler können hier kein Geld verlieren, weil es sich um Spielgeld handelt. Wenn es aufgebraucht ist, startet man einfach neu. Der Nachteil daran ist, dass man sich auch keine Gewinne auszahlen lassen kann.

4. Lesen Sie Bewertungen von Spielautomaten

Wenn Sie nach Online-Casino-Tipps & Tricks suchen, um an Slots zu gewinnen oder auf Spiele mit den besten Gewinnchancen aus sind, dann lesen Sie Bewertungen und Erfahrungen zu Online-Casinos und Slots.

Darin erfahren Sie, wie Sie die Bonusspiele ausgelöst werden, welche Funktionen am lukrativsten sind und ob sich ein Spiel überhaupt lohnt.

Allerdings gilt auch hier, dass man nicht auf EInzelmeinungen vertrauen sollte, wenn es um Gewinne in Online-Casinos geht. Nur, weil Spieler X bei Slot Y viel Geld gewonnen hat, heißt das nicht, dass jeder soviel Glück hat.

Neben den Spielberichten gibt es auch einige Internetseiten mit Online-Casino-Erfahrungen. Diese sind in der Regel von den Casinos selbst verfasst und damit wenig glaubwürdig. Ein faires Casino ermöglicht den Spielern Gewinne oder wenigstens ein langes Spielerlebnis für den eingezahlten Betrag. Bei manchen Online-Casinos ist das eingezahlte Geld allerdings sehr schnell weg. Daher sollte man sich genau anschauen, ob es auch negative Online-Casino-Erfahrungen gibt. Denn nichts ist so gut, als dass nicht irgendjemand irgendetwas daran auszusetzen hätte.

5. Lernen Sie, was Varianz ist

Der Begriff Varianz kommt aus der Mathematik, beziehungsweise aus deren Teilfeld Stochastik.

Wenn jemand bei Online-Casino-Slots von Varianz, Volatilität, Abweichung von der Gewinnerwartung oder einfach nur von Glück und Pech spricht, bezieht er sich darauf, wie häufig ein Spielautomat auszahlt und wie hoch die Auszahlungen sind.

Bei Spielautomaten mit geringer Varianz werden häufig Gewinne erzielt, aber die Auszahlungen sind in der Regel gering. Spiele mit hoher Volatilität bieten riesige Jackpots, aber die Gewinne sind meistens weit auseinander.

Spieler sollten die Varianz nutzen, um ein Spiel zu finden, das zu ihrer Bankroll und ihrer Risikofreudigkeit passt. Allzu oft verschwenden Spieler ihre kleine Bankroll für die Jagd nach einem riesigen Jackpot, während sie bei einem Online-Casino-Slot mit niedriger oder mittlerer Varianz bessere Chancen haben könnten mehr Gewinn zu machen.

In den Auszahlungstabellen ist die Varianz nicht aufgeführt, aber die Spieler können diese Informationen online in Berichten über die jeweiligen Slots finden. Alternativ kann man diese Informationen auch selbst herausfinden, indem man bei einem Spiel 100 Drehungen mit gleichem Einsatz macht.

Wenn bis zu diesem Zeitpunkt wenig Gewinne auf den Walzen gelandet sind, handelt es sich wahrscheinlich um ein Spiel mit hoher Varianz.

Da man bei Online-Casino-Slots von einem RTP (Return to Player = Rückzahlungsquote) von 90% ausgehen sollte, wäre alles darunter und darüber eine Abweichung vom Durchschnitt. Wenn eine Spielrunde schlecht läuft, muss das also nicht gleich Online-Casino-Betrug sein. Es handelt sich dann einfach um Varianz. In diesem Fall eine negative Abweichung vom Durchschnitt, was im Volksmuch als Pech bezeichnet wird.

Auch ein kurzer Blick auf die Symbole in der Gewinntabelle gibt Aufschluss über die Varianz eines Spiels. Wenn die höchste Auszahlung für fünf Symbole weniger als das 3- oder 4-fache der Auszahlung für vier Symbole beträgt, hat das Spiel eine geringe Varianz.

6. Verstehen Sie die Auszahlungsquote

Jeder Online-Casino-Slot hat eine bestimmte Auszahlungsquote, die auch als RTP (englisch: Return to Player) bezeichnet wird. Die Auszahlungsquote wird in Prozent angegeben und zeigt wie viel vom eingesetzten Geld durchschnittlich wieder an den Spieler in Form von Gewinnen ausgezahlt wird. Es handelt sich dabei also um die durchschnittliche Gewinnchance des Spielers.

Bei Slots wird der RTP vom Hersteller festgelegt und kann vom Casino angepasst werden. Ein seriöses Online-Casino wird die Auszahlungsquote relativ hoch ansetzen, während ein dubioser Anbieter dem namen „Einarmiger Bandit“ gerecht werden will.

Wenn ein Online-Casino-Slot eine Auszahlungsquote von 95% hat, bedeutet das, dass ein Spieler für 100 Euro die er setzt, 95 Euro zurückerhält.

Wie schon vorher erwähnt, unterliegt dieser Wert einer gewissen Varianz, so dass es auch mehr oder weniger starke Abweichungen von diesem Wert geben kann. Je länger man spielt, desto näher sollte sich der Wert allerdings an den RTP-Wert annähern. Das kann allerdings erst bei 1.000 oder mehr Drehungen der Fall sein. Die wenigsten werden sich allerdings die Mühe machen die vom Casino und vom Slot-Entwickler angegebenen Auszahlungsquote selbst mit Echtgeld zu überprüfen. Man kann aber das Guthaben durch den Standardeinsatz teilen und dann ausrechnen, wie lange man mindestens spielen sollte, wenn man nicht in eine Pechsträhne gerät.

Bei einem Guthaben von 100 Euro und einem Standardeinsatz von 1% (=1 Euro) verliert man bei einem Online-Casino-Slot mit einem RTP von 95% im Schnitt 5 Euro bei 100 Drehungen.

Man könnte also 20x 100 Drehungen - also 2.000 Drehungen mit 1 Euro Einsatz absolvieren, bis die 100 Euro aufgebraucht wären.

Wenn man pro Drehung 5 Sekunden braucht wäre es insgesamt eine Spielzeit von 166 Minuten (2000 x 5 Sekunden / 60 Sekunden).

Als Faustregel kann man sagen:

Die Spielzeit für 100 Euro mit 1 Euro Einsatz beträgt durchschnittlich 3 Stunden.

Sollte man in weniger als 3 Stunden 100 Euro verlieren, hat man entweder zuviel gesetzt, eine Pechsträhne (Varianz lässt grüßen) oder der RTP-Wert stimmt nicht. In diesem Fall sollte man sich an den Casino-Support wenden oder sich gleich nach einem anderen Casino umschauen.

7. Halten Sie Ausschau nach neuen Spielautomaten

Spielautomaten in Casinos und Spielbanken sind nicht billig. Ein einziger Automat kann ein Casino zwischen 15.000 und 25.000 Euro kosten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein ganzes Casino mit Spielautomaten füllen - da kommt schon eine Summe zusammen.

Online-Casinos haben es da einfacher. Sie müssen die von den Einnahmen eine Lizenzgebühr an die Spielehersteller zahlen.

Natürlich achten die Casinos darauf, Spielautomaten mit langer Lebensdauer auszuwählen, aber sie wollen auch schnell ihr Geld zurückverdienen. Die Spieler können dies zu ihrem Vorteil nutzen.

Casinos erhöhen manchmal die Auszahlungsquote für neue Spielautomaten oder bieten spezielle Boni für diese an, um diese zu bewerben. Denn je beliebter ein Slot ist, desto mehr Gewinn macht das Casino damit.

Für die Spieler ist es eine Chance, ihre Auszahlungsquoten bei einem neuen Spielautomaten zu erhöhen. Das kann zum Beispiel durch eine kostenlose Bonus-Aktion mit Freispielen sein, bei der man neue Echtgeld-Slots ohne Einzahlung oder eigenes Geld ausprobieren kann.

Unser Online-Casino-BONUS-Tipp

Unser besonderer Online-Casino-Tipp ist, dass Sie auf Bonus-Angebote achten sollten!

Ein Online-Casino-Bonus bietet den Spielern mehr Möglichkeiten, Geld zu gewinnen. Die häufigste Belohnung sind Freispiele, aber auch Preise wie Einsatzmultiplikatoren und sogar riesige Jackpots können in einem Online-Casino-Bonus enthalten sein.

Da man durch einen Bonus mehr Geld und damit Drehungen zur Verfügung hat, steigt auch die Chance auf einen größeren Gewinn.

Vergessen Sie nicht, zuerst die Auszahlungstabelle zu prüfen, in der angegeben ist, ob die Slots für den Einsatz eines Bonus zugelassen ist.