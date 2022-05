Anzeige

Online Casino Bonus Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung 2022

Starburst

Ein Online-Casino Bonus ohne Einzahlung ist der perfekte Weg, um in einem Online-Casino zu spielen, ohne eine Einzahlung von echtem Geld zu tätigen. Sie können die Spiele testen und die Vorteile nutzen, ohne Geld zu riskieren.





Wie funktioniert ein Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung?

In einem Online-Casino Geld ohne eine Einzahlung geschenkt bekommen ist ein Traum.

Bei einem Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung geben Ihnen die Casinos einen kleinen Geldbetrag zum kostenlosen Spielen, damit Sie die Website ausprobieren können.

Das klingt zu schön um wahr zu sein, oder? Das ist es auch. Diese Angebote von Gratisgeld sind in den letzten Jahren seltener geworden. Wer einen Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung anbietet, hat in der Regel höhere Anforderungen an den Einsatz und erfordert möglicherweise eine Einzahlung vor der Auszahlung.

Während mancher Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung noch vor ein paar Jahren bei fast 100 Euro lag, sind die Casinos mittlerweile nicht mehr so spendabel, wenn es um das Verteilen von Geschenken geht.

Sollten Sie einen Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung in einem Casino mit deutscher Glücksspiellizenz finden, könnte es schwierig sein diesen auszahlen zu lassen oder man ist bei der Auswahl der Spiele eingeschränkt.

Freispiele

Einige Anbieter geben zum Online-Casino-Bonus noch Freispiele dazu. Auch als bestehender Kunde kann man immer mal wieder von Aktionen profitieren, bei denen das Online-Casino Freispiele verschenkt.

Freispiele sind eine bestimmte Anzahl an Drehungen an einem bestimmten Spielautomaten. Der Einsatz für die Freispiele ist vom Casino begrenzt.

Wenn man zum Beispiel in einem Online-Casino 50 Freispiele für einen Slot im Wert von 10 Cent pro Drehung bekommt, entspricht das einem Gesamteinsatz von 5 Euro.

Für die Gewinne aus Freispielen kann es je nach Anbieter unterschiedliche Bedingungen geben wie bei einem Bonus. Es ist möglich, dass man Gewinn aus Freispielen erst auszahlen lassen kann, wenn man den Betrag eine gewisse Anzahl mal umgesetzt hat. Wenn man zum Beispiel 10 Euro in Freispielen gewonnen hat und die Anforderung des Casinos ist, dass man den Gewinn 40 Mal umsetzt, muss man erst einen Gesamteinsatz von 400 Euro tätigen, bis ein möglicher Gewinn ausgezahlt werden kann.

Es kann auch sein, dass Freispiele an eine Einzahlung gebunden sind. In diesem Fall muss man eine Einzahlung über einen Mindestbetrag machen und erhält daraufhin die Freispiele.

Vorteile eines Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung

Mit einem Online-Casino Bonus ohne Einzahlung kann man die Spiele kostenlos mit Echtgeld testen. Probieren Sie neue Spiele aus, ohne dass Ihnen Kosten entstehen!

Sie können die Gewinne behalten, wenn Sie die Umsatzbedingungen erfüllt haben.

Sie haben dabei nichts zu verlieren, da Sie nichts investieren müssen.

Wie man einen kostenlosen Bonus ohne Einzahlung verwendet

Um einen Bonus ohne Einzahlung oder ein Freispiel zu nutzen, müssen Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Schauen Sie einfach regelmäßig auf diese Seite, ob es neue Bonus-Angebote gibt

Besuchen Sie das Online-Casinos, das einen Bonus ohne Einzahlung anbietet.

Melden Sie sich für ein neues Spielerkonto an.

Geben Sie den Gutschein-Code ein.

Befolgen Sie die Bonusbedingungen und setzen Gewinne um

Achten Sie darauf, falls der Bonus nur bei bestimmten Spielen verfügbar ist.

Beliebte Spiele kostenlos spielen mit Echtgeld

Für jedes Angebot gibt es eine begrenzte Anzahl von Casinospielen, die für die Freispiele oder den Bonus erlaubt sind.

Bevor Sie ein Angebot in Anspruch nehmen, sollten Sie unbedingt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. So wissen Sie, was Sie zu erwarten haben und welche Spiele mit dem Gratis-Guthaben gespielt werden können.

Im Folgenden finden Sie einige beliebte Spiele, für die häufig ein Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung vergeben wird:

Echtgeld-Slots wie Starburst

Keno

Rubbellose

Bonusbedingungen

Für fast alle Werbeaktionen von Casinos gelten bestimmte Bonusbedingungen. Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Bedingungen, die Sie bei der Nutzung des Online-Casino Bonus ohne Einzahlung erfüllen müssen.

Wetteinsatz & Rollover

Bei Geschäften ohne Einzahlung müssen Sie vor einer Auszahlung einen Mindesteinsatz erfüllen, auch Rollover genannt. Meist haben Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung einen sehr hohen Umsatzwert von 40x oder mehr. Das bedeutet, dass man das Bonusgeld 40 Mal umsetzen muss. Erhält man zum Beispiel 10 Euro an Bonusgeld, muss man diesen Betrag 40 Mal umsetzen, was einer Gesamtsumme von 400 Euro entspricht.

Spiel-Beschränkungen

Wie bereits erwähnt, sind Bonusaktionen ohne Einzahlung oft auf bestimmte Spiele beschränkt. Prüfen Sie immer, welche Spiele Sie mit dem Bonusgeld spielen können. Spielautomaten sind in der Regel für die meisten Promotionen verfügbar. Andere Spiele können in den AGBs vom Bonusumsatz ausgeschlossen sein oder nur zu einem geringen Prozentsatz zählen, wie z.B. Tischspiele (Blackjack oder Roulette)

Auszahlungsbeschränkung

Vor einer Auszahlung müssen Sie möglicherweise eine Einzahlung vornehmen. Das hört sich sinnlos an, aber ist in manchen Casinos an der Tagesordnung.

Möglicherweise gibt es auch ein Zeitlimit, in dessen Rahmen man den Bonus zur Verfügung hat. Schafft man es in dieser Zeit nicht den Bonus umzusetzen, wird das Bonusgeld wieder vom Konto abgezogen oder kann den Gewinn nicht auszahlen lassen.

Gängige Limits betragen zwischen einer Woche und 90 Tagen, wobei es für die Qualität eines Online Casinos spricht, wenn man dafür länger Zeit hat.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen und Konditionen sorgfältig zu lesen, bevor Sie einen Gutscheincode eingeben oder einen Bonus nutzen. Dann gibt es danach kein böses Erwachen und man unterstellt Online-Casino-Betrug.

Egal, ob Sie ein Anfänger im Online-Glücksspiel sind oder ein Profi, der ein neues Online-Casino ausprobieren möchte: ein kostenloser Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung ist eine gute Möglichkeit, um ein Casino und dessen Spiele zu testen.

Häufige Fragen

Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fragen, die uns immer wieder zu einem Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung gestellt werden.

Darf man bei einem Online-Casino-Bonus ohne Einzahlung den Gewinn behalten?

Ja, aber das ist nicht so einfach zu erreichen. Sie müssen höhere als die üblichen Bonus-Bedingungen erfüllen, bevor Sie einen Gewinn zur Auszahlung freigeben können. Außerdem verlangen viele Websites, dass Sie mindestens eine kleine Einzahlung vornehmen, bevor Sie eine Auszahlung beantragen, damit das Konto verifiziert ist.

Werde ich mit dem Bonus ohne Einzahlung wirklich Geld gewinnen?

Alles ist möglich! Alles, was Sie brauchen, ist ein bisschen Glück, und Sie haben immer die Chance, bei Casinospielen Geld zu gewinnen. Sobald Sie die Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt haben, können Sie Ihren Gewinn behalten.

Wie verdienen Casinos Geld mit kostenlosen Boni?