kostenlose online slots Die besten Online-Slots kostenlos spielen

Asian Fortunes

In vielen Casinos kann man Online-Slots kostenlos spielen. Das hat den Vorteil, dass man die Spiele ohne Anmeldung testen kann, ohne Geld zu verlieren.





Vorteile von kostenlosen Online-Slots

Kein Download erforderlich

Alles, was Sie tun müssen, damit Sie Online-Slots kostenlos spielen können, ist auf die Schaltfläche „Spielen“ zu klicken. Nach ein paar Sekunden wird das Spiel direkt in Ihrem Webbrowser geladen. Dazu muss kein Programm auf Ihren Computer heruntergeladen werden.

Keine Registrierung erforderlich

Um in Casinos Online-Slots kostenlos spielen zu können, ist keine Registrierung nötig, bei der Sie Ihre gesamten Daten eingeben müssen. Es gibt keine Notwendigkeit, da kein Echtgeld gewonnen werden kann.

Keine Werbung

Wir werden Sie niemals mit Pop-up-Werbung bombardieren, wenn Sie unsere kostenlosen Slot-Spiele genießen. Wir denken, dass Pop-ups unangenehm sind, also benutzen wir sie nicht.

Keine E-Mail-Anfragen & kein Spam

Wenn das Casino keine E-Mail-Adresse von Ihnen hat, werden Sie auch nicht mit Newslettern oder Bonus-Angeboten übersät.

Die besten kostenlosen Online-Slots

Die Spiele der bekanntesten Hersteller kann man als Online-Casino Slot kostenlos spielen. Dazu gehören die Slots von Merkur, Novomatic und Evolution mehr.

Novomatic Online-Slots kostenlos spielen

Novomatic ist der größte Hersteller von Online-Slots in Europa und stellt die berühmten Gaminator- und Novoline-Marken von Spielautomaten her.

Novomatic wurde bereits 1980 gegründet und ist in den letzten Jahren zu einem der größten Spiele-Entwickler Europas geworden.Wie viele Glücksspielunternehmen zu dieser Zeit konzentrierte sich das Unternehmen zunächst auf Spielautomaten für Casinos, Spielbanken und Spielotheken. Bis zum Jahr 2001 und der Einführung des ersten Online-Slots war das Unternehmen bereits in mehr als 30 Ländern weltweit vertreten! Damit war das Unternehmen gut positioniert, um auch im Online-Casino-Bereich durchzustarten.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt nach wie vor auf Automatenspielen, aber es hat sich auch in anderen Bereichen ausprobiert. Sie versuchten sich mit einigem Erfolg an verschiedenen Tischspielen und Video-Poker-Versionen. Im Jahr 2011 erwarb Novomatic das Unternehmen Greentube und erweiterte damit sein Angebot an Veröffentlichungen. Mit über 40 Jahren Erfahrung hat Novomatic eine Vielfalt an Spielen entwickelt. In diesem Artikel werden wir uns einige Titel ansehen, die Spieler kennen und lieben.

Asian Fortunes

Asian Fortunes kam 2018 auf den Markt und war danach nie mehr wirklich weg. Ähnlich wie Starburst von NetEnt hat es eine treue Gruppe von Spielern, die immer wieder zu diesem Spiel zurückkehren. Die Tatsache, dass es einen progressiven Jackpot hat, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun! Das Spiel hat auch zwei Bonus-Symbole, wobei das rote Symbol alle Gewinne verdoppelt, an denen es beteiligt ist. Und schließlich gibt es noch eine Freispielrunde, in der Spielkarten mit niedrigerem Wert von den Walzen entfernt werden.

Legends of the Seas

Legends of the Seas hat ein großartiges Thema. Nicht nur Fans der griechischen Mythologie werden begeistert sein von der Möglichkeit, Poseidons Unterwasserreich zu erkunden. Wenn Sie gestapelte Neptun- und Meerjungfrauen-Symbole gleichzeitig auf den Walzen zwei und vier sehen, gewinnen Sie zehn Freispiele.

Während jeder Drehung wird ein Multiplikator von bis zu 10x auf alle Gewinne angewandt, die entstehen. Sie erhalten außerdem drei Bonusse, die die Freispielrunde erweitern.

Eye of the Dragon

Eye of the Dragon bietet ein episches Fantasy-Thema und eine mittelhohe Volatilität für jeden, der es spielen möchte. Bei diesem Spiel können Sie einen großen Preis im Wert des 2000-fachen Ihres Gesamteinsatzes mit nach Hause nehmen! Als Sonderfunktionen hat Novomatic nur eine Freispielrunde hinzugefügt. Bevor der Bonus jedoch aktiviert wird, wird ein Symbol zufällig ausgewählt, das sich auf allen Walzen ausbreiten kann!

From Dusk Till Dawn

Marken-Slots ziehen immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Der Online-Slot zum Tarantino-Film „From Dusk Till Dawn“ leistet großartige Arbeit, indem es das Aussehen und die Atmosphäre des Films nachbildet. Allerdings ist dies kein einfaches Spiel für Gelegenheitsfans. Die Entwickler haben sich bei den Boni mächtig ins Zeug gelegt, um es für ihre Spieler interessant zu machen. Es gibt drei zufällig aktivierte Sonderfunktionen, sofortige Geldpreise und einen Pick-and-Click-Bonus.

Star Nova ist das, was passiert, wenn man einen klassischen Spielautomaten nimmt und ihn modern aufbereitet. Uns gefällt sehr gut, was Novomatic mit dieser Version gemacht hat. Wilds können sich ausbreiten und eine Freispielrunde aktivieren. Das passiert zwar selten, ist aber sehr lohnend, wenn es dann doch passiert. Zwischen den lohnenden Boni und der interessanten Grafik haben wir keinen Zweifel, dass viele Spieler mit diesem Slot viel Spaß haben werden.

Netent Online-Slots

Die besten Online-Slots von Netent sind unter anderem Starburst, Gonzo‘s Quest, Dracula, Twin Spin, Dazzle Me und Jackpot 6000.

NetEnt ist eines der ältesten Unternehmen in diesem Bereich und wurde 1996 gegründet. Natürlich stellt NetEnt nicht nur Spielautomaten her. Der Entwickler hat auch eine Reihe von virtuellen Tischspielen entwickelt. In den letzten Jahren haben sie auch ihr eigenes Online-Casino eröffnet.

Wenn Sie sich also für NetEnt entscheiden, können Sie aus einer Vielzahl von Spielen wählen. Eine Sache, die für den Entwickler allgemeingültig zu sein scheint, sind großartige Themen und fesselnde Sonderfunktionen. Das Unternehmen wird seinem Ruf als Innovator gerecht, indem es immer wieder neue Dinge ausprobiert, um Spieler anzulocken. Das Beste von allem ist, dass fast alle Spiele einen RTP haben, der höher ist als der Durchschnitt der Online-Slots von 96 %.

Starburst

Eines der beliebtesten Online-Slots von NetEnt ist Starburst. Auch Jahre nach der Veröffentlichung dieses einfachen Spiels dominiert es noch immer die Liste der beliebtesten Spielautomaten. Es ist leicht zu erkennen, warum. Es hat eine geringe Volatilität und eine sehr einfache Re-Spin-Spezialfunktion. Trotzdem können Sie bei einer seltenen Gelegenheit einen Gewinn im Wert von 50.000x Ihres Gesamteinsatzes erzielen!

Gonzo‘s Quest

Gonzo‘s Quest ist ein weiterer Online-Spielautomat, der sich seinen legendären Status unter den Spielern verdient hat. Es war das erste Mal, dass NetEnt die Avalanche-Sonderfunktion einführte, und sie begeisterte die Spieler damals. Dieser Bonus tauchte in unzähligen anderen Versionen auf, die diese Idee auf neue und kreative Weise nutzen. Das Original bleibt jedoch für viele Casinobesucher ein unschlagbares Erlebnis.



Twin Spin

Twin Spin nutzt eine einfache Idee und macht daraus ein spannendes Spiel, das Sie stundenlang unterhalten wird. Jedes Mal, wenn Sie das Spielfeld mit fünf Walzen drehen, werden zwei zufällige Walzen miteinander verbunden. Das bedeutet, dass sie genau die gleichen Symbole auf dem Spielfeld anzeigen, was Ihre Gewinnchancen erhöht. Das Beste daran ist, dass sich die Zwillingswalzen auf drei, vier oder alle fünf Walzen gleichzeitig ausdehnen können!

Mega Fortune mit progressivem Jackpot

Progressive Jackpots sind eine sehr effektive Möglichkeit, einen Spielautomaten aufzupeppen. Mit dieser Idee kokettiert NetEnt nicht allzu oft. Wenn sie es jedoch tun, schaffen sie einen sofortigen Klassiker. Mega Fortune kam 2009 auf den Markt und wird auch heute noch aktiv gespielt. Eine Zeit lang hielt er auch den Weltrekord für den größten Einzelgewinn in einem Online-Slot-Jackpot. Ein absolutes Muss für Fans von großen Gewinnen!

Lightning Box

Die beliebtesten Spiele von Lightning Box sind Astro Cat, Chilli Gold, Stellar Jackpots, Fortune Pays, Pixie Gold und Frogs‘ n‘ Flies)

High 5

Der Online-Slots-Entwickler High 5 ist bekannt für die Spiele Hoot loot, Double Da Vinci Diamonds, Moon Warriors, The Charleston, Renoir Riches und Gypsy.

Betsoft

Bekannte 3D-Slots von Betsoft sind unter anderem Gladiator, Lucky 7, The Slotfather, Sugar Pop, 2 Million BC und Boomanji.

Mobile Online-Slots kostenlos spielen

Spielen Sie echte Online-Slots kostenlos auf Ihrem Smartphone und Tablet

Heutzutage spielen die meisten Fans von Online-Slots lieber auf dem Handy als auf dem Desktop. Auch wenn Laptops bessere Bildschirme haben und spannender sind, sind unsere Smartphones viel bequemer. Das macht das Handy für die meisten von uns zur ersten Wahl.

Tablets sind auch eine großartige Möglichkeit, kostenlose Online-Slots zu spielen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass Spieler das Tablet für das beste Gerät zum Spielen halten.

Tablets bieten ein hervorragendes Spielerlebnis, weil sie schöne große, lebendige Bildschirme haben. Außerdem ist der Touchscreen der Art und Weise sehr ähnlich, wie wir die Video-Spielautomaten spielen, die wir in den Casinos in Las Vegas so lieben.

Sie können hunderte von mobilfreundlich Online-Slots kostenlos spielen, darunter alle klassischen Originale wie Book of Ra, Book of Dead, Cleopatra, Davinci Diamonds, Triple Diamond und viele weitere.

Sie erhalten in Ihren kostenlosen Online-Slots dieselben Bonus-Funktionen, die Sie auch bei Echtgeld-Slots nutzen würden. Sie erhalten also dieselben Freispiel-Boni, zusätzliche Joker- und Scatter-Symbole, höhere Auszahlungen und die Chance auf Gratis-Münzen.

Der beste Ort, um Online-Slots kostenlos zu spielen, ist ein seriöses Online-Casino, das diese Funktion anbietet.

Fragen und Antworten zu kostenlosen Online-Slots

Kann ich Online-Slots kostenlos spielen?

Viele Online-Casinos bieten die beliebtesten Online-Slots kostenlos zum Testen an. So kann man die echten Spiele spielen und kennenlernen ohne Geld zu riskieren.

Kann ich an kostenlosen Online-Slots echtes Geld gewinnen?