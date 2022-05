Formel 1: Ursache für Leclerc-Crash in Monaco enthüllt

Duell in Miami: "Dann schlägt er gnadenlos zu!"

Charles Leclerc baut am Sonntag in Monaco einen Unfall mit dem legendären Ferrari von Niki Lauda. Unfallursache ist eine defekte Bremsscheibe.

Der Crash von Formel-1-Star Charles Leclerc in Monaco mit dem legendären Ferrari von Niki Lauda hat für viel Aufsehen gesorgt.

Wie Motorsport-Total.com berichtet, brach kurz vor dem Unfall vorne links die Bremsscheibe. Ein Foto, das kurz vor Leclercs Dreher aufgenommen wurde, zeigt das zerstörte Teil am Boden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Am Sonntag geriet Leclerc in seiner dritten Runde plötzlich ins Schleudern und schlug rückwärts in die Leitplanke der Rascasse-Kurve ein. Dadurch wurden der Heckflügel und weitere Teile des Ferrari 312B3 stark beschädigt.