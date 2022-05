Katar gibt eine Million für Kinderfußballplätze im Ahrtal

Scheckübergabe beim ersten Spatenstich in Hönningen © obs/Peter Seydel/obs/Peter Seydel/obs/Peter Seydel

Der WM-Gastgeber Katar engagiert sich in der Fluthilfe für das stark betroffene Ahrtal. Es geht nicht zuletzt auch um Kinderfußballplätze.

Der umstrittene WM-Gastgeber Katar engagiert sich in der Fluthilfe für das stark betroffene Ahrtal und übergab am Montag beim ersten Spatenstich in Hönningen einen Scheck von einer Million Euro für den Neubau von acht Kinderfußballplätzen im Landkreis Ahrweiler.