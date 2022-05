Baumgart glaubt an Modeste-Verbleib in Köln

Modeste, der in der abgelaufenen Spielzeit 20 Tore für den FC erzielte, wurde zuletzt mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht.

Baumgart betrachtet die Chancen eines Verbleibs des 34-jährigen Franzosen in Köln jedoch als gut: "Tony hat Vertrag, und ich freue mich, dass er hier ist", so Baumgart. "Was passiert, wenn ein Angebot kommt, kann ich nicht einschätzen."