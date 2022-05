Anzeige

Unsere unabhängigen Slots-Experten haben zahlreiche Online-Casinos getestet, um die besten Echtgeld-Slots zu finden. Wir geben Dir hilfreiche Tipps, wie Sie in den besten Online-Casinos Spielautomaten um echtes Geld spielen können.





Die besten Online-Casinos für Echtgeld-Slots

Diese Casinos wurden von unseren Experten getestet und bieten die besten Echtgeld-Slots an. Wichtig ist, dass sie eine deutsche Glücksspiel-Lizenz haben und über einen erstklassigen Kundendienst verfügen.

So spielt man Echtgeld Slots!

Das beste Online-Casino

Der erste Schritt zum Spielen von Echtgeld Slots besteht darin, ein seriöses Online-Casino zu finden. Es lohnt sich immer, einige zu testen, um herauszufinden, welche Automatenspiele Ihnen am meisten Spaß machen.

Je nachdem, wo Sie leben und für welches Casino Sie sich entscheiden, können Sie unterschiedliche Spiele spielen. Wenn Sie also in den Deutschland leben, kommen andere Online-Casinos mit anderen Echtgeld-Slots für Sie in Frage als österreichische oder schweizerische Spieler. Es lohnt sich, zumindest ein paar verschiedene Casinos auszuprobieren, um dasjenige zu finden, das Ihnen am besten gefällt.

Bonus

Wenn Sie ein Casino mit den für Sie besten Echtgeld-Slots gefunden haben ist der nächste Schritt die Wahl eines Willkommensbonus. Die meisten Spieler bevorzugen es, mit einem „Bonus“ zu spielen, weil man damit länger spielen kann und eine mehr Chancen hat einen Jackpot zu knacken.

Obwohl es viele verschiedene Arten von Bonusangeboten gibt, entscheiden sich die meisten Spieler gerne für einen Bonus mit gleicher Einzahlung. Bei dieser Art von Bonus machen Sie eine Bareinzahlung und das Casino verdoppelt diese. So bekommt man zusätzliches Guthaben zum Spielen.

Es gibt zwei Haupttypen von Online-Casino-Boni für neue Spieler:

Einzahlungsbonus mit gleicher Summe

Bonus ohne Einzahlung / Freispiele

Mit einem Einzahlungsbonus erhalten Sie das meiste für Ihr Geld, besonders wenn Sie versuchen, einen großen Gewinn bei progressiven Jackpots zu erzielen. Bei einem Bonus mit gleicher Einzahlung haben Sie mehr Geld zum Spielen.

Beispiel: Sie zahlen 100 Euro ein und das Casino gibt Ihnen einen 100%igen Bonus. Das bedeutet, dass Sie am Ende 200 Euro zum Spielen haben.

Manche Online-Casinos bieten auch einen Bonus ohne Einzahlung an. Beim sogenannten No-Deposit-Bonus haben Sie die Möglichkeit Echtgeld-Slots zu spielen, ohne eine Einzahlung zu tätigen. Leider bedeuten die damit verbundenen Bonus-Bedingungen oft, dass Sie mit dieser Art von Online-Casino-Bonus nie echtes Geld auszahlen lassen können.

Bonusbedingungen und Konditionen

Alle Online-Casino-Boni sind an Bedingungen geknüpft, denn ohne sie würde jeder das Gratisgeld einfach nehmen und das Casino in den Ruin treiben. Die wichtigste Bedingung für einen Bonus (und die wichtigste) ist der sogenannte „Playthrough“ (zu Deutsch: Umsatz).

Die Bonusbedingungen sehen vor, dass man einen gewissen Umsatz machen muss, der auf dem Wert Ihrer Einzahlung basiert, bevor Sie sich Ihre Gewinne auszahlen lassen können.

Um herauszufinden, welche Bonusbedingungen das jeweilige Casino anbietet, lohnt es sich immer, die AGBs vollständig zu lesen. Manchmal beschränken Casinos ihre Angebote auf bestimmte Spiele, geben Ihnen zeitliche Beschränkungen oder begrenzen sogar die Gesamtauszahlung, wenn Sie den Bonus nutzen.

undefined

Casino-Bonus #1 mit 400% und 30x Umsatz

Im Online-Casino bekommen neue Spieler einen Willkommensbonus von 400% auf die erste Einzahlung. Bei einer Einzahlung von 10 Euro bekommen Sie also weitere 40 Euro an Bonus-Geld dazu und können insgesamt mit 50 Euro Echtgeld-Slots spielen.

Außerdem schenkt Ihnen das Wunderino-Casino zusätzlich 30 Freispiele beim beliebten Echtgeld-Slot Starburst.

Die Einzahlung plus Bonus muss 30 Mal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung erfolgen darf.

Bei einer Einzahlung von 10 Euro und dem Bonus von 40 Euro sind die 50 Euro 30 Mal umzusetzen, was einem Gesamtumsatz von 1.500 Euro und damit dem 150-fachen der Einzahlung entspricht.

Casino-Bonus #2: 200%iger Bonus, 40x durchspielen

Sie haben 100 Euro eingezahlt und einen Bonus von 200% erhalten, so dass der Kontostand jetzt 300 Euro beträgt. Sie müssen dann 40x den Wert der Einzahlung + Bonus durchspielen, bevor Sie sich auszahlen lassen können = 40x(100+200) = 12.000 Euro in Drehungen. Obwohl sich das mehr anhört als beim ersten Casino-Bonus-Beispiel beträgt der benötigte Umsatz beim zweiten Beispiel nur das 40-fache der Einzahlung.

Einzahlung um Echtgeld-Slots spielen zu können

Ihre erste Einzahlung ist ein einfacher Vorgang. Die besten Casinos bieten viele verschiedene Optionen an, um mit Echtgeld Slots spielen zu können.

Sie müssen zunächst Ihre Identität verifizieren, in dem Sie den fotografierten oder gescannten Ausweis oder Reisepass hochladen. Viele Casinos fordern außerdem einen Adressnachweis in Form einer Telefon- oder Stromrechnung.

Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen und nervig sein, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Deswegen sollte man die Ausweiskopie und eine Kopie einer Handyrechnung immer in einem Cloud-Speicher haben, um sie mit wenigen Mausklicks hochladen zu können. Wer keine Cloud nutzt, sollte sich den Ordner auf der eigenen Festplatte gut merken.

Sobald Sie Ihre Identität bestätigt und die grundlegende Sicherheitsprüfung bestanden haben, sind Einzahlungen sofort möglich. Die vier beliebtesten Zahlungsmethoden für Einzahlungen auf ein Konto sind:

Sofort-Überweisung über das Online-Banking

Kreditkarten (z.B. Visa und Mastercard)

Paysafe-Karten (erhältlich in jedem Supermarkt oder an Tankstellen)

E-Wallets (wie z.B. Neteller, Ecopayz, Paypal und Skrill)

Bitcoin (und einige andere Kryptowährungen, wie Ethereum und Bitcoin Cash)

Nach der Einzahlung über Ihre bevorzugte Methoden können Sie sofort damit beginnen Echtgeld-Slots zu spielen.

Echtgeld-Slots spielen & Spaß haben

Spiele wie Videopoker und Blackjack hingegen erfordern etwas Einarbeitungszeit, während das Spielen von Echtgeld-Slots im Online-Casino sehr einfach ist:

Sie wählen einfach den gewünschten Echtgeld-Slot aus.

Sie legen den Einsatz pro Drehung fest

Sie klicken auf den Button

Dann müssen Sie nur noch zusehen, wie sich die Walzen drehen und den Nervenkitzel genießen.

Fast alle Spiele, einschließlich Echtgeld-Slots, Video-Poker und Tischspiele, funktionieren auf allen mobilen Geräten. Dein Smartphone sollte weniger als sechs Jahre alt sein, damit die Spiele flüssig dargestellte werden können. Die Spiele auf dem Handy sind genau die gleichen wie die Desktop-Version, mit den gleichen Funktionen und Bonusrunden.

Auszahlung von Gewinnen

Was passiert, wenn Sie zu den Glücklichen gehören und bei den Echtgeld-Slots einen Gewinn erzielen? Wie können Sie sich das Geld aus dem Casino auf Ihr Konto auszahlen lassen?

Die wichtigsten Auszahlungsmethoden bei Gewinnen an Echtgeld-Slots

Die vier wichtigsten Methoden zur Auszahlung Ihrer Gewinne sind:

Debitkarten wie VISA

Überweisung direkt auf Ihr Bankkonto

E-Wallets für digitales Geld wie z.B. Neteller, Ecopayz, Paypal und Skrill

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Bitcoin Cash (nicht überall)

Am einfachsten sind VISA-Debitkarten (und andere Debitkarten) und Kreditkarten in Ländern, in denen sie akzeptiert werden. E-Wallets sind ebenfalls einfach, aber Sie müssen ein Konto einrichten, wie es auch bei Bitcoin der Fall ist. Sobald Sie die Konten eingerichtet haben, sind sie in der Regel einfacher zu bedienen und schneller als eine herkömmliche Bank.

E-Wallets wie Neteller, Skrill, Paypal und EcoPayz erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Bezahlung im Internet. Sie sind sicher und ermöglichen es Ihnen, Ihr Casinospiel von Ihrem Bankkonto zu trennen, was viele Spieler sehr nützlich finden.

Die Einrichtung eines E-Wallet-Kontos ist ein bisschen wie die Einrichtung eines neuen Bankkontos, nur viel schneller. Sie überweisen Geld auf Ihr E-Wallet und können dann problemlos Einzahlungen im Casino vornehmen.

E-Wallets eignen sich auch hervorragend für Abhebungen und sind dabei meist schneller als ein Bankkonto.

Wie lange dauert die Auszahlung von Gewinnen?

Die Zeit, die Casinos für die Auszahlung von Gewinnen benötigen, ist sehr unterschiedlich. Sie kann von wenigen Stunden bis zu mehr als einer Woche reichen. Das hängt hauptsächlich von dem Casino ab, mit dem Sie zu tun haben, aber auch von der Höhe der Auszahlung und der Auszahlungsmethode, die Sie verwenden.

Die meisten Online-Casinos mit deutscher Lizenz zahlen sofort oder in wenigen Tagen aus, aber einige Casinos ohne Lizenz in Deutschland können bis zu einer Woche oder länger brauchen. Manche Casinos können auch Beschränkungen haben, wie viel Sie auf einmal auszahlen lassen können.

Fragen und Antworten zu Echtgeld-Slots

Warum heißt es Slots?

Der Begriff „Slots“ bedeutet auf deutsch „Schlitz“. Damit ist der Münzschlitz gemeint, durch den man das Geld wirft, um mit dem Spielautomaten zu spielen. Obwohl es in Online-Casinos keine Schlitze mehr zum Geld einwerfen gibt, nennt man auch die digitale Variante der Automatenspiele „Slots“.

Wie funktionieren Online-Slots?

Online-Slots funktionieren nach dem Zufallsprinzip. Der Grund dafür ist ein Zufallsgenerator (RNG = Random Number Generator), der kontinuierlich Millionen von Zahlen durchläuft. Das Ergebnis einer Drehung wird automatisch bestimmt, wenn man auf den Drehknopf drückt, sodass es unmöglich ist, vorherzusagen, ob man gewinnen oder verlieren wird.

Kann ich Echtgeld-Slots auch auf dem Smartphone spielen?

Alle modernen Online-Casinos mit deutscher Glücksspiel-Lizenz bieten auch die Möglichkeit Echtgeld-Slots über das Smartphone zu spielen. Selbst viele ältere Handys werden von den besten mobilen Casinos unterstützt. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Ihr Gerät 5 oder 6 Jahre alt ist, es ist mit Sicherheit in der Lage, die Spiele zu spielen.

Sie können sich bei den meisten Online-Casinos anmelden und die Spiele kostenlos ausprobieren, bevor Sie eine Einzahlung tätigen und Echtgeld-Slots spielen.

Kann ich auf dem Tablet um echtes Geld spielen?

Einige bevorzugen das Tablet zum spielen von Online-Casino-Slots um echtes Geld. Das liegt daran, dass der Bildschirm wesentlich größer ist als der des Smartphones. Der große Bildschirm macht die Spiele viel intensiver, und Sie können sich in das Spiel vertiefen.

Wird bei Casino-Apps echtes Geld ausgezahlt?

Bei den zahlreichen Casino-Apps für Smartphones oder den Spielen auf Social Media wird kein echtes Geld ausgezahlt. Diese Casinos sind nur zum Spaß gedacht. Dennoch können die besten Casino-Apps einen Nervenkitzel bieten, der dem Spiel um echtes Geld ähnelt. Positiver Effekt: Man kann dabei auch nichts verlieren.

Sind Echtgeld-Casinos sicher?

Solange Sie sich für ein vertrauenswürdiges und seriöses Online-Casino mit deutscher Glücksspiel-Lizenz entscheiden, sind Ihr Geld und Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre Kontonummern, sicher. Die besten Casinos werden staatlich reguliert und von einem externen Dienst wie z.B. dem TüV auf Sicherheit geprüft.

Aufsichtsbehörden sind wichtig, denn sie testen die besten Online-Glücksspielseiten, einschließlich ihrer Zufallsgeneratoren, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie spielen, ein faires Spiel erhalten.

Ob Sie nun progressive Jackpot-Slots oder Penny-Slots spielen, Sie müssen dem Casino vertrauen können. Deshalb ist es so wichtig, dass der Zufallszahlengenerator des Casinos von einer externen Dienst geprüft und als fair eingestuft wurde.

Ist Online-Glücksspiel legal?

Online-Glücksspiele sind in vielen Ländern, darunter legal. In Deutschland wurden Online-Casinos mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 legalisiert. Allerdings erhalten nur wenige seriöse Online-Casinos unter strengen Auflagen eine deutsche Glücksspiel-Lizenz. In einigen Ländern, wie Saudi-Arabien, ist jegliches Glücksspiel jedoch illegal. In anderen Ländern, wie z. B. den USA, gibt es viele verschiedene Meinungen, und die Gesetze variieren von Staat zu Staat.

Die Regeln können sich auch je nach Art des Spiels (wie Poker, Spielautomaten oder Sportwetten) ändern.

Kann man beim Spielen im Casino mit echtem Geld gewinnen?

Sie können beim Spielen von Online-Slots echtes Geld gewinnen. Allerdings stehen die Chancen wie in einer staatlichen Spielbank oder in einem Casino in Las Vegas immer zu Gunsten des Casinos. Das Casino hat den Hausvorteil und wird daher auf lange Sicht gewinnen.

Echtgeld-Slots in Online-Casinos können allerdings ein besseres Auszahlungverhältnis haben als richtige Casinos. Die genaue Return-to-Player-Quote wird bei manchen Echtgeld-Slots angegeben. Während man den Hausvorteil des Casinos bei Tischspielen wie Roulette oder Blackjack klar anhand der Regeln berechnen kann, ist man hier darauf angewiesen, dass es sich um ein seriöses Online-Casino handelt.

Eines sollte aber klar sein: Echtgeld-Slots sind eine Form der Unterhaltung, aber keine planbare Möglichkeit, Geld zu verdienen. Diese Tatsache gilt sowohl für Online-Casinos als auch für die staatlichen Spielbanken in Deutschland oder Casinos in Las Vegas.

Es ist wichtig, dass Sie vor dem Spielen Ihr Budget (Bankroll) festlegen und sich an diesen Betrag halten. Ihre Bankroll sollte immer ein Betrag sein, der Ihr tägliches Leben nicht beeinträchtigen würde, wenn Sie ihn verlieren sollten.

Wo kann ich online um echtes Geld an Slots spielen?

Sie können in jedem seriösen Online-Casino Spielautomaten um echtes Geld spielen. Um zu spielen, müssen Sie sich anmelden, einige Sicherheitsüberprüfungen durchführen und dann eine Einzahlung vornehmen.

Sie können sich auch für ein Bonusangebot entscheiden, um mehr Drehungen für Ihr Geld zu erhalten. Danach können Sie genauso spielen wie in Ihrem örtlichen Casino vor Ort. Sie müssen nur noch Ihr Lieblingsspiel auswählen und die Walzen drehen.