Hand des Jahres bei High Stakes Poker

Drei der populärsten Spieler der Welt in einer Hand, die jetzt schon legendär ist.

In der aktuellen Folge von High Stakes Poker spielen Daniel Negreanu, Phil Ivey und Patrik Antonius einen Pott, der in seiner Dramatik und seinem Ende eigentlich nicht mehr übertroffen werden kann. Erinnerungen wurden geweckt an eine der spektakulärsten Hände der Pokergeschichte.