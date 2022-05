Anzeige

WWE RAW: Wegweisende Premiere für Cody Rhodes nach großem Comeback Wegweisender Moment für WWE-Rückkehrer

Cody Rhodes (r.) und Seth Rollins liefern sich einen dritten Showdown bei WWE Hell in a Cell © WWE

Martin Hoffmann

WWE setzt bei Monday Night RAW das bislang größte Match von Rückkehrer Cody Rhodes an: Der „American Nightmare“ feiert bei Hell in a Cell eine Karriere-Premiere.

Im Schatten des großen Backstage-Eklats um Sasha Banks und Naomi hat WWE bei Monday Night RAW das bislang größte Match für die kommende Großveranstaltung offiziell gemacht - und das Comeback von Cody Rhodes zu einem neuen Höhepunkt geführt.

Der bei WrestleMania 38 von AEW zu WWE zurückgekehrte Rhodes wird bei Hell in a Cell am 6. Juni nochmal auf Seth Rollins treffen - das dritte Duell der beiden steigt in dem titelgebenden „Höllenkäfig“. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Der Sohn der 2015 verstorbenen Legende Dusty Rhodes hat Rollins bei Mania als auch bei WrestleMania Backlash am vorigen Wochenende besiegt (dort unter etwas strittigeren Umständen), eine Attacke Rollins‘ beim vergangenen RAW leitete die Fortsetzung der Fehde ein.

Die Ansetzung unterstreicht, dass Rhodes mit einem weit höherrangigen Status zu WWE zurückgekehrt ist als er die Liga verlassen hatte. (“Bekomme absurden Haufen Geld“: Warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal der wichtigste seit Jahren ist)

Muss WWE die Ablösung von Roman Reigns einleiten? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Cody Rhodes feiert Einzel-Premiere in Hell in a Cell Match

Das Hell in a Cell Match ist ein Kampf mit besonderem Nimbus, der größeren Stars vorbehalten ist, Rhodes nimmt nun erstmals als Einzelwrestler an einem teil. Rhodes‘ bislang einziger Auftritt in dem durch die Klassiker mit dem Undertaker, Shawn Michaels, Triple H und Mick Foley legendär gemachten Riesenkäfig war im Jahr 2009, als er noch ein Youngster-Duo mit Ted DiBiase (Jr.) bildete und einen Tag-Team-Kampf gegen Michaels und Triple H verlor. (Wie das Hell in a Cell Match Undertaker - Mankind fast tödlich endete)

Gegner Rollins entert Hell in a Cell zum fünften Mal. Seine bisherige Bilanz liegt bei einem Sieg (gegen Dean Ambrose 2014), zwei Niederlagen (gegen Kevin Owens 2016 und Edge 2021) sowie dem No-Contest-Debekal gegen The Fiend 2019.

Rhodes vs. Rollins könnte der Hauptkampf von Hell in a Cell werden, zumal Doppel-Champion Roman Reigns nicht angekündigt ist. Gerade auch im Kontext von Reigns‘ neuen Vertrag und seinen künftig deutlich selteneren Auftritten wird spannend zu sehen sein, mit welchen Mitteln sich der ehrgeizige Rhodes im Rennen um den Nummer-1-Status bei WWE positionieren wird.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Bei der von ihm mitgegründeten Liga AEW hat der sonst eher bodenständig kämpfende Rhodes in großen „Gimmick Matches“ immer wieder durch waghalsige Aktionen auf sich aufmerksam gemacht - den Käfiggsprung gegen Wardlow, den Sturz durch einen brennenden Tisch gegen Andrade El Idolo und zuletzt auch diverse spektakuläre Stunts in seinem Abschieds-Leitermatch gegen Sammy Guevara.

Die weiteren Highlights:

- In einem „normalen“ Käfigkampf, der die Show eröffnete, besiegte Bobby Lashley 2,20-Meter-Mann Omos. Das Ende, das auch den Hünen stark darstellte: Omos warf Lashley gegen die Käfigwand - die aus der Verankerung riss, Lashley zu Boden stürzen ließ und damit gemäß den Regeln zum Sieger des Kampfs machte.

- Nachdem Edges dunkle Gruppierung Judgment Day zuletzt um Rhea Ripley angewachsen ist, rekrutierten die Rivalen AJ Styles und Finn Balor nun Ripleys alte Rivalin Liv Morgan - die ihnen bei einem Sieg über das Duo Los Lotharios zur Seite stand.

- Ebenso wie anscheinend die Lotharios ist auch Lacey Evans von SmackDown zu RAW gewechselt. Nachdem die aus ihrer Babypause zurückgekehrte Evans zuletzt mit einer Serie von Videos, die die Geschichte ihrer schweren Jugend und ihrer Militärkarriere erzählten, wieder eingeführt worden ist, wandte sie sich nun erstmals vor Ort ans Publikum.

- In dem eigentlich anders geplanten Hauptkampf sicherte sich Asuka mit einem Sieg über Becky Lynch einen Titelkampf gegen RAW-Damenchampion Bianca Belair. Den Unterschied machte am Ende der „Green Mist“, Asukas von ihrem legendären Landsmann The Great Muta berühmt gemachte Farbnebelattacke.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 16. Mai 2022:

Steel Cage Match: Bobby Lashley besiegt Omos

Veer Mahaan besiegt Mustafa Ali

Riddle besiegt Jimmy Uso

AJ Styles & Finn Balor besiegen Los Lotharios

Alexa Bliss besiegt Sonya Deville

Ezekiel besiegt Chad Gable