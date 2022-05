Tischtennis: Kritik an Ovtcharov & Dream Team

In der Tischtennis-Szene kommt nach dem Großeinkauf des TTC Neu-Ulm zunehmend öffentlich Kritik am künftigen „Dream Team“ um Dimitrij Ovtcharov auf.

In der Tischtennis-Szene kommt nach dem Großeinkauf des Bundesligisten TTC Neu-Ulm zunehmend auch öffentlich Kritik am künftigen „Dream Team“ um den zweimaligen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov auf.

Die Pläne des Klubs zur Bildung eines reinen Champions-League-Teams mit dem langjährigen Russland-Legionär Ovtcharov an der Spitze bezeichnete der deutsche Ex-Meister Ricardo Walther (Grünwettersbach) in seiner Kolumne für das Fachmagazin tischtennis als „irgendwie befremdlich“.

Tischtennis: Widerstand gegen Großeinkauf des TTC Neu-Ulm

„Wenn sich ein Verein, den es erst seit kurzem gibt, so eine Truppe zusammenkauft, weil das Geld dafür offensichtlich da ist, hat das schon ein bisschen einen Beigeschmack“, schrieb der ehemalige Mannschafts-Europameister und ehemalige EM-Dritte im Doppel.

Durch die überschaubare Anzahl von Einsätzen des elitären Starensembles lediglich in der europäischen Königsklasse warnt Walther vor einer öffentlichen Wahrnehmung der Schwaben als Söldner: "Klar ist, dass die Identifikation der Spieler nicht so hoch sein wird, wenn sie nur ab und an für den Klub aufschlagen."