WWE-Eklat! Sasha Banks und Naomi boykottieren RAW - Wrestling-Liga reagiert drohend

An diesem Tag war die Action hinter den Kulissen spannender als vor der Kamera.

Die Wrestling-Liga hat entsprechende Berichte in einem Statement mit drohendem Unterton gegen die beiden früheren Damenchampions bestätigt - und sich bei den Fans entschuldigt, „dass wir den heutigen Main Event nicht wie angekündigt liefern konnten“.

Was war passiert?

Sasha Banks und Naomi verlassen WWE RAW während der Show

Nach Darstellung von WWE wären Banks und Naomi jedoch während der Sendung „mit ihren Koffern in der Hand in das Büro von WWE Head of Talent Relations John Laurinaitis gekommen, haben ihre Tag-Team-Titelgürtel auf seinen Schreibtisch getan und sind gegangen“.