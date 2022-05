Krisengipfel beim BVB: Was die Bosse jetzt von Trainer Marco Rose fordern

Bei Borussia Dortmund steht ein Krisengipfel an, bevor es in die Sommerpause geht. Marco Roses Auftrag ist ein Kernpunkt des Treffens.

Blamable Knockouts in den Pokal-Wettbewerben, Vizemeister in der Liga – eine durchwachsene Saison bei Borussia Dortmund ist seit dem Wochenende beendet.

Bevor es für Trainer Marco Rose in den Sommerurlaub geht, steht die umfassende Saisonanalyse an. In einer neuen Podcast-Ausgabe von „ Die Dortmund-Woche “ nennen die SPORT1 -Reporter Patrick Berger und Oliver Müller einen Termin für den Krisengipfel. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rose muss sich Kritik stellen