FC Chelsea lauert angeblich auf Verpflichtung von Robert Lewandowski

Robert Lewandowski will zu Barca und die Katalanen sind am Bayern-Stürmer interessiert. Doch Chelsea schielt wohl ebenfalls auf eine Verpflichtung.

Neben dem FC Barcelona macht sich angeblich ein zweiter Verein Hoffnungen, Robert Lewandowski zu verpflichten. Einem Bericht von The Guardian zufolge beschäftigt sich der FC Chelsea mit einem möglichen Deal mit dem polnischen Stürmer. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Ein Wechsel Lewys nach London ist allerdings ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Er will unbedingt zu Barca wechseln, nach SPORT1-Informationen am liebsten schon in diesem Sommer. Deshalb macht das Lager Lewandowskis um Berater Pini Zahavi Druck auf die Münchner.