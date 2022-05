Besondere Geste für Giorgio Chiellini! Juve-Legende wird in 18. Minute ausgewechselt

Zu Ehren seiner außergewöhnlichen Leistungen in den vergangenen Jahren wurde der Innenverteidiger bei seinem letzten Heimspiel für Juventus Turin am 37. Spieltag der Serie-A-Saison nach gut 17 Minuten ausgewechselt. So viele Jahre spielte der 37-Jährige für die Alte Dame, 18 Jahre lang stand er dort unter Vertrag.