WWE-Star Roman Reigns verneigt sich vor genialem Imitator - wer dahinter steckt Genialer Clip: WWE verneigt sich

Roman Reigns (links vorn) ist begeistert von seinem jungen Doppelgänger © twitter.com/WWE

Martin Hoffmann

Eine perfekte Imitiation des Einzugs von Roman Reigns von vier jungen WWE-Fans begeistert das Netz - auch Reigns und Kollegen ziehen in einem eigenen Clip den Hut.

Diese Hommage ging so durch die Decke, dass WWE und ihr Topstar sie nicht ignorieren konnten.

Mit einer perfekt gelungenen Imitation des pompösen Einzugs von WWE Universal Champion Roman Reigns und seiner Bloodline-Gruppierung sind vier junge Fans in den vergangenen Tagen in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien viral gegangen.

Mittlerweile haben sie sich damit auch die Anerkennung der vier Vorbilder verdient - wenn auch auf deren eigene Weise. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE-Star Roman Reigns perfekt imitiert

Im Zentrum des Original-Clips steht ein mit Perücke und nachgeahmten Tattoo verkleideter Junge, der die lässigen Manierismen des „Head of the Table“ genial nachahmt - nur eben vor einem Wohnblock statt in einer Arena, mit Pappmache-Attrappen anstelle der beiden Gürtel und mit einem Vibrations-Effekt als Ersatz für das krönende Feuerwerk.

Nachdem der Clip sich im Netz roß verbreitet hatte, meldete sich schließlich das Original zu Wort: In einem von WWE auf TikTok, Twitter und Co. veröffentlichtem Reaktionsvideo sind Reigns (aktuell wegen seines folgenschweren Vertrags-Bebens in den Schlagzeilen), seine Neffen Jimmy und Jey Uso und der als Manager auftretende Paul Heyman zu sehen, wie sie ihre jungen Double sichtlich amüsiert bewundern.

Bei der Kommentierung fallen die vier jedoch nicht aus der Rolle (“Sollten wir die nicht verklagen?“ - „Wir treten denen in den Hintern“), bis Anführer Reigns augenzwinkernd schließt: „I like that they acknowledge me“ (“Mir gefällt, dass die mich anerkennen“) - der Satz „Acknowledge me!“ ist ein Markenzeichen des „Head of the Table“.

Junge Reigns-Fans sind Social-Media-Stars aus Nigeria

Wer aber ist sein Doppelgänger?

Der junge Fan ist bei TikTok als ebukadikeh bekannt, er ist jüngerer Bruder des nigerianischen Social-Media-Stars Chukwudike D. Akuwudike (iamdikeh) - der als Kunstfigur „Mama Chinedu“ teils siebenstellige Abrufzahlen bei YouTube erreicht.

Chukwudikes jüngster Bruder Chinedu (specialnedu) ist auch mit von der Partie, er ist der kleine Paul Heyman.

Der mittlere Bruder hat mittlerweile auch zahlreiche weitere nachgestellte Einzüge anderer WWE-Stars aufgenommen und bei TikTok hochgeladen.

