Eintracht Frankfurt: Vorsicht Kostic, Kamada oder N‘Dicka! SGE-Abgänge rächen sich häufig

2021: Bis zum vorletzten Spieltag um die Champions-League-Qualifikation gekämpft. 2022: Möglicherweise gelingt in der Europa League mit dem Titelgewinn gegen die Glasgow Rangers der ganz große Wurf, der die erstmalige Teilnahme an der 1992 reformierten Königsklasse garantieren würde.

Eintracht entwickelt Topprofis und starke Trainer

Die ganz großen Teams der Branche klopften regelmäßig an und bedienten sich am Main. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Vereinswechsel brachte nicht das große Glück

Was haben die Protagonisten gemeinsam? Vollumfängliche Zufriedenheit am neuen Arbeitsplatz blieb aus.

Kovac ist beim FC Bayern längst Geschichte und aktuell wieder auf Jobsuche, Hütter und Borussia Mönchengladbach gehen zukünftig getrennte Wege, Bobic hatte in einem Jahr bei Hertha BSC schon mehr Trainer als in fünf Jahren Frankfurt und muss in der Relegation um den Klassenerhalt zittern, Jovic befindet sich auf Vereinssuche und Rebic spielt in Mailand kaum noch eine Rolle.