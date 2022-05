Philippe Coutinho als Paradebeispiel für das Missmanagement des FC Barcelona

Für den Transfer kassieren die Katalanen immerhin 20 Millionen Euro. Vor viereinhalb Jahren hatte der Klub noch 135 Millionen für den einstigen Liverpool-Star auf den Tisch gelegt. In der Summe macht das ein sattes Transferminus von 115 Millionen Euro - die traurige Krönung des Missmanagements beim FC Barcelona. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Coutinho ist damit unfreiwillig zum Symbol für die vergangenen und zugleich katastrophalen Jahre, die den Verein in finanzielle Schwierigkeiten gebracht haben, geworden.

Coutinho floppt nach vielversprechendem Start

Nachdem Barca im Sommer 2017 für den zu Paris Saint-Germain gewechselten Neymar die unglaubliche Ablösesumme von 222 Millionen Euro erhalten hatte, suchte der Klub einen Nachfolger - und machte ihn vermeintlich in Coutinho aus.

2018 wechselte der Brasilianer schließlich von den Reds zu den Katalanen, zu denen er sich so innig gesehnt hatte. Das Glück schien perfekt.

Vielversprechend startete der variable Offensivspieler in sein Abenteuer an der Mittelmeerküste und bestätigte damit zunächst den Eindruck, der neue Held an der Seite von Lionel Messi werden zu können. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)