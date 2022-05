Bundesliga: Schalke 04 und Werder müssen mit Tiefstapelei aufhören - Kommentar von Pit Gottschalk

Gestern endete die schönste Zeit der 2. Liga und in einer Woche noch viel schlimmer als erwartet, wenn sogar der Hamburger SV nach Schalke 04 und Werder Bremen in die Bundesliga zurückkehrt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

So viel Tradition, wie das Unterhaus der deutschen Fußballs in der Saison 2021/22 vereinte, wird es in Zukunft vermutlich nicht mehr geben.