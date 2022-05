NFL: Rekord-Vertrag für Packers-Cornerback Alexander

Tränen bei Freundin: So emotional war der NFL-Draft für Österreichs Hoffnung

Die Green Bay Packers haben ihren Passverteidiger Jaire Alexander mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Dabei stoßen sie in neue Dimensionen vor.

Neuer Mega-Vertrag in der NFL!

Die Green Bay Packers haben mit Cornerback Jaire Alexander verlängert. Dabei soll er in vier Jahren bis zu 84 Millionen Dollar verdienen können. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 21 Millionen Dollar würde er dabei einen neuen Rekord für seine Position des Defensive Back aufstellen.

Alexander ist eine der wichtigen Säulen in der Defensive der Packers und zählten zu den besten Pass-Verteidiger in der Liga. Der Erstrundenpick von 2018 absolvierte in der vergangenen Saison nur vier Spiele wegen einer Schulterverletzung.