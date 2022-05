Werder Bremen: Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug als Garanten für Bundesliga-Aufstieg

Während Ducksch in dieser Spielzeit 20 Mal für Bremen erfolgreich war (plus ein Tor für Hannover 96), netzte Füllkrug 19 Mal. Nur die bereits erwähnten Terodde (30) und Glatzel (22) waren erfolgreicher. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Sturmduo schießt Bremen zum Aufstieg

Während Füllkrug 2019 von Hannover nach Bremen gekommen war, zog es Ducksch erst nach dem vierten Spieltag der gerade abgeschlossenen Saison ebenfalls von Hannover zu Werder. Am ersten Spieltag hatte er sogar noch beim 1:1 in Bremen für 96 getroffen.

Werder: Füllkrug von Ducksch begeistert

„Das haben wir uns alle von Anfang an von Duckschi erhofft, dass er hierherkommt und in so einer starken Mannschaft Tore schießt“, freut sich Füllkrug für seinen Sturmpartner: „Das hat er hervorragend gemacht. Ich bin einfach glücklich, dass er uns so geholfen hat und dass wir es am Ende zusammen geschafft haben.“