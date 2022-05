Valorant: Termine & Austragungsorte der kommenden Valorant-Highlights

Für alle, die nach dem höchst spannenden Turnier in Island Lust auf mehr Valorant eSports Aktion auf höchstem Niveau bekommen haben, gibt es gute Nachrichten: Bereits am 10. Juli wird der zweite Masters Titel der Saison 2022 ausgespielt werden.

Alle Hoffnungen auf eine Teilnahme einer deutschen Organisation liegt in der aktuellen Challengers bei BIG und dem FOKUS Clan. Beide Teams haben ihre Spiele zwar in der ersten Woche verloren, für eine Teilnahme in den Playoffs ist aber noch alles offen. Ceyhun „AslaN“ Aslan und sein Team mussten sich in ihrem ersten Spiel gegen ein starkes Team Liquid mit 13:5 und 13:7 geschlagen geben, FOKUS verlor nach einem harten Kampf knapp mit 14:12 und 13:11 gegen G2 Esports.