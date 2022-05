Handball-WM 2025 in Stuttgart, Trier und Dortmund

Gespielt wird in Stuttgart, Trier und Dortmund © AFP/SID/JOSEP LAGO

Die deutschen Austragungsorte bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 stehen fest. Gespielt wird in Stuttgart, Trier und Dortmund.

Stuttgart, Trier und Dortmund sind die deutschen Spielorte bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025. Dies gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag bekannt.

Deutschland wird zum vierten Mal in die Gastgeberrolle schlüpfen. Mitausrichter des Turniers (27. November bis 14. Dezember 2025) mit 32 Nationen sind die Niederlande.

In Stuttgart (Porsche-Arena/6200 Plätze) mit der deutschen Mannschaft und Trier (Arena Trier/4500) spielen vom 27. November bis zum 2. Dezember jeweils zwei Vorrundengruppen. Dortmund (Westfalenhalle/12.000) beherbergt vom 3. bis zum 8. Dezember zwei Hauptrundengruppen, aus den die jeweils besten beiden Mannschaften ins Viertelfinale einziehen.

Die Runde der letzten Acht findet am 10. Dezember 2025 statt, jeweils mit zwei Spielen in Dortmund und den Niederlanden. Halbfinals und Medaillenspiele werden am 12. und 14. Dezember 2025 im Land des Mitausrichters ausgetragen.