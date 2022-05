WWE-Ikone Ric Flair bestätigt aktives Wrestling-Comeback mit 73 - neue Details

„The Nature Boy“ Ric Flair, mit 16 World-Title.Regentschaften in großen Ligen der für viele größte Showkämpfer aller Zeiten, will es noch einmal wissen.

Ric Flair plant Wrestling-Comeback mit AEW-Duo

Seit Wochen postet er Videos, die ihm beim Wrestling-Training zusammen mit seinem kaum halb so alten Bewunderer Jay Lethal zeigen. Inzwischen hat er bestätigt, dass mehr dahinter steckt als ein Fitness-Programm: Am 31. Juli wird er in Nashville sein diesmal als ultimativ „letztes Match“ bestreiten, es steigt im Rahmen der Convention Starrcast.

Der Event mit dem Namen „Jim Crockett Promotions Presents: Ric Flair‘s Last Match“ wird via Stream auf Fite.tv übertragen. Jim Crockett Promotions - Vorgänger-Organisation von WCW - war der WWE-Rivale der Achtziger und damals Flairs Heimatliga.

Das Hall-of-Fame-Duo Morton und Gibson war ein stilbildendes Tag Team der Achtziger, dessen Fehde mit dem ebenso legendären Midnight Express als Blaupause des modernen Tag-Team-Wrestling gilt. Die beiden waren unter anderem auch Vorbilder des jungen Shawn Michaels in dessen Zeit als The Rockers mit Marty Jannetty ( HINTERGRUND: Der bizarre und tiefe Absturz des Marty Jannetty ).

Zuletzt aus trüben Gründen in den Schlagzeilen

Warnende Beispiele bei WWE und Co.

Dass Flairs auch im weit fortgeschrittenen Alter nicht von seiner Passion lassen kann, ist kein Unikum: In Japan etwa ist zum Beispiel auch noch sein Generationsgenosse Tatsumi Fujinami regelmäßig aktiv. Wie riskant ein Ring-Comeback Flairs wird, hängt letztlich davon ab, wie viel er sich zumutet - als der noch ältere WWE-Boss Vince McMahon in diesem Jahr nochmal in den Ring stieg, hielt er das Risiko in Grenzen.