Boxer stirbt nach Kampf - Fans sollen Rettungsdienst behindert haben, Stadt Garching dementiert

Bei einem Boxkampf in Garching ereignet sich eine Tragödie © Imago

Der Boxer Musa Askan Yamak ist nach einem Kampf in Garching bei München gestorben.

Wie der Münchner Merkur berichtet, starb der 38-Jährige am Sonntagnachmittag an den Folgen eines Herzinfarkts. Im Ring sei er wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er später verstarb.