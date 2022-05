Eishockey-WM: "Heimlicher Star" Kai Wissmann ist ein früher DEB-Gewinner

Krimi! DEB-Team kämpft sich in Herzen der Eishockey-Fans

Kai Wissmann bestreitet bei der Eishockey-WM in Finnland sein erstes großes Turnier für Deutschland. Der „heimliche Star“ der Eisbären beweist sich auf hohem Niveau.

Zum ersten Mal ist der Verteidiger der Eisbären Berlin bei einem großen Turnier für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Einsatz. Und er darf sich bei der WM in Finnland schon jetzt als Gewinner fühlen. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Beim psychologisch wichtigen 2:1-Sieg gegen die Slowakei - das Team, gegen das es bei der Olympia-Enttäuschung im Vorjahr noch ein 0:4 setzte - bestach Wissmann durch unbändige Einsatzfreude, kein Weg war ihm zu schade. Er leistete seinen Anteil bei der taktisch disziplinierten Vorstellung unter schwierigen Bedingungen. Im dritten Vorrundenspiel gegen Frankreich ( 19.20 Uhr live im Free-TV und Stream auf SPORT1 ) soll es so weitergehen.

„Es macht Riesen-Spaß hier zu spielen“, freute sich Wissman am Sonntag im TV-Interview mit SPORT1 , es laufe „sehr gut“, für die Mannschaft und persönlich. Das sehr körperbetonte und schnelle Spiel gegen die Slowakei sei „ein Kraftakt“ gewesen, habe sich aber „richtig gut angefühlt“.

Kai Wissmann erfolgreicher Spätstarter beim DEB

Für den 1,94-Meter-Mann aus der traditionsreichen Eishockey-Hochburg Schwenningen in Baden-Württemberg ist die WM ein vergleichsweise spätes Karriere-Glück.

Zwar ist der zweimalige Meisterspieler schon seit einigen Jahren Leistungsträger bei den Eisbären Berlin, wurde schon nach seinem ersten Titelgewinn 2021 vom Berliner Tagesspiegel als „heimlicher Star“ gefeiert - der tendenziell jedoch nicht in Söderholms Konzept zu passen schien.

Bei Olympia war Wissmann nicht dabei, auch beim Deutschland Cup im vergangenen November erst als Nachrücker. Wissmann aber empfahl sich weiter mit konstant starken Auftritten: In der PENNY-DEL-Saison war er der Verteidiger mit der zweitbesten Plus-Minus-Bilanz - also dem Verhältnis Tore/Gegentore, wenn er auf dem Eis steht. Wissmanns Quote von +8 wurde nur von Vereins- und DEB-Kollege Jonas Müller übertroffen (+10).