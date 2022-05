Lahm: "Ein Titel reicht beim FC Bayern nicht"

Der frühere Kapitän Philipp Lahm sieht Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Premierenjahr noch stärker in der Pflicht. "Ein Titel ist gut, das ist das Minimum. Aber auf Dauer, das weiß jeder, das weiß er auch, reicht ein Titel beim FC Bayern nicht", sagte Lahm am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buches "Gesund kann jede*r!".

Am Mittwoch wird der langjährige Bayern-Star, Turnierdirektor der EURO 2024, zum Fan von Eintracht Frankfurt. "Alle in Deutschland drücken ihnen die Daumen. Sie haben eine unglaubliche Reise in der Europa League gemacht. Die Herzen der Deutschen fliegen ihnen zu. Alle unterstützen die Eintracht", sagte Lahm vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers. Sein Rat: "Sie sollen so spielen, wie man sie kennt."