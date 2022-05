Krawalle in Rostock: Zwölf verletzte Polizisten

Am Rande des Zweitliga-Duells zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV am vergangenen Sonntag ist es zu teils schweren Krawallen gekommen.

Zwölf verletzte Polizisten, mehrere Ermittlungsverfahren und eine Festnahme: Am Rande des brisanten Zweitliga-Duells zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV (2:3) am vergangenen Sonntag ist es zu teils schweren Krawallen gekommen. Vor allem in der Halbzeitpause eskalierte die Situation zwischen beiden Fanlagern zwischenzeitlich.