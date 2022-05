Leki weist RB-Vorwürfe im Schal-Streit zurück

„Da war ich ein bisschen irritiert. Ich habe es etwas befremdlich gefunden, dass dann schweres Geschütz aufgefahren wurde und uns Respektlosigkeit vorgeworfen wurde“, sagte Leki am Sonntagabend im SWR : „Schön fand ich es nicht, weil am Ende reden wir über einen Schal.“

Die Freiburger hatten die Nutzung ihres Logos für gemeinsame Fanartikel mit Leipzig vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) verboten. RB-Klubchef Oliver Mintzlaff warf den Breisgauern daraufhin indirekt mangelnden Respekt vor.

Natürlich habe er Respekt vor der Arbeit in Leipzig, vor dem, "was dort in den letzten Jahren sportlich auf die Beine gestellt wurde", sagte Leki: "Natürlich mit ordentlichen finanziellen Möglichkeiten."