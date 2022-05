FC Bayern: Lewandowski will München verlassen - VfB-Stürmer Kalajdzic ist Kandidat für Nachfolge

"Nicht nur einen Plan B, sondern auch einen Plan C und D"

„Ich habe zwei, drei Namen im Kopf“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Meisterfeier am Sonntag. „Wir müssen den Markt sondieren.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Kalajdzic im Fokus der Bayern

Die Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben kürzlich Kontakt zum Management von Kalajdzic aufgenommen und ihr konkretes Interesse an dem Profi des VfB Stuttgart hinterlegt. Auch der kicker berichtet darüber. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Kalajdzic im Bayern-Fokus! Fraglich zwar, ob er als Eins-zu-Eins-Ersatz für Lewandowski eingeplant wäre, von seinen technischen Anlagen und seiner Statur her passt der 24 Jahre alte Österreicher aber allemal ins gesuchte Profil.

Denn: Spätestens für die Zeit nach Lewandowski will Nagelsmann einen kopfballstarken Stürmer, der Flanken verwerten kann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Joshua Zirkzee bietet sich zwar eine vergleichbare Alternative aus den eigenen Reihen an, die Zukunft des an RSC Anderlecht ausgeliehenen Niederländer ist allerdings weiterhin unklar.

Nagelsmann war in seinen ersten Bayern-Wochen nicht allzu überzeugt von dem 20-Jährigen, der in diesem Sommer zumindest die Vorbereitung mitmachen soll und anschließend erneut verliehen werden könnte.

Was für Kalajdzic spricht: Er kennt die Bundesliga und würde deutlich weniger kosten als andere gehandelte Stürmer wie Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Darwin Nunez (Benfica Lissabon) oder Romelu Lukaku (FC Chelsea). Sein Preisschild: rund 20 Millionen Euro. Es wäre wohl deutlich höher, hätte er einen Großteil der Saison nicht verletzungsbedingt verpasst (nur 16 Einsätze/5 Tore).

Mit dem VfB haben die Bayern bislang aber noch nicht über Kalajdzic gesprochen. „Den Anruf der Bayern gab es nicht“, stellte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag bei Sky klar. „Wenn er dann kommt, entscheide ich, ob ich abnehme oder nicht.“

Kalajdzics Vertrag läuft – wie der von Lewandowski – noch bis 2023. Für den gebürtigen Wiener steht fest, dass er in diesem Sommer gerne den nächsten Schritt machen möchte.

Er fühlt sich in der Bundesliga wohl, kann sich aber ebenso einen Wechsel ins Ausland vorstellen. Klubs aus England, Italien, Frankreich sowie der portugiesische Rekordmeister Benfica zeigen Interesse.

Auch BVB beobachtet Situation rund um Kalajdzic

In die Offensive ist bis dato aber noch keiner der Interessenten gegangen - das gilt auch für die Bayern, die sich in den kommenden Tagen weiter beraten wollen, inwieweit eine Kalajdzic-Verpflichtung in ihre Zukunftsplanungen passen würde.