FC Bayern: Julian Nagelsmann will neues Personal und weniger Medien-Präsenz

Julian Nagelsmann gewinnt mit dem FC Bayern seine erste Meisterschaft, ist mit der Saison aber nicht vollends zufrieden. In der kommenden Spielzeit will er mit neuem Personal angreifen, aber auch an sich selbst arbeiten.

Nagelsmann beklagt zu viele Nebenkriegsschauplätze

Nagelsmann will neues Personal und weniger Medien-Präsenz

In der kommenden Saison will Nagelsmann mit seinem Team dann wieder angreifen.

Neben frischem Personal will er aber auch an sich selbst arbeiten.: „Es haben auch zwei Ex-Granden des Klubs gefordert, dass öfter andere Leute sprechen und ich weniger in den Medien spreche - von meiner Seite gerne“, merkte Nagelsmann an.