FC Liverpool: Mohamed Salah mit Verletzungsupdate vor Champions-League-Finale

Der Superstar der Reds musste im Endspiel gegen den FC Chelsea am Samstagabend bereits nach 33. Minuten den Platz verlassen . Salah schien dabei Probleme an der Leiste zu haben.

In der Folge machten sich beim Team von Trainer Jürgen Klopp mit Blick auf das bevorstehende Finale in der Champions League am 28. Mai gegen Real Madrid Sorgen breit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)