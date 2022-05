Hoeneß hält Verlängerung mit Lewandowski für möglich

Lewandowski liegt ein Angebot des FC Barcelona vor, das er gerne annehmen würde. In München besitzt der polnische Torjäger aber noch einen Vertrag bis Juni 2023. „Die Sache Robert Lewandowski ist doch in der Wirtschaft was vollkommen Normales. Der eine sagt: ‚Ich will weg.‘ Der andere sagt: ‚Ich lass dich nicht gehen‘. Und dann muss der, der weg will sagen: ‚Das muss ich akzeptieren‘“, sagte Hoeneß und ergänzte: „Wenn sich der morgen das Bein bricht, können wir auch nicht sagen: ‚Du musst jetzt gehen, weil wir dich nicht mehr gebrauchen können.‘ Er hat eine super Leistung hier gebracht. Der FC Bayern hat super bezahlt. Wir sind ausgeglichen. Ganz einfach.“