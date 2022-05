NBA: Dallas Mavericks und historischer Doncic zerlegen Suns in Playoffs

Die Dallas Mavericks verpassen den Phoenix Suns in den NBA-Playoffs eine historische Abreibung. Luka Doncic vermöbelt den Vorjahresfinalisten schon in der ersten Halbzeit komplett.

Was ein Spiel! Die Dallas Mavericks stehen nach einer außergewöhnlichen Leistung erstmals seit dem Titeltriumph 2011 wieder im Halbfinale der NBA-Playoffs.

Das Team von Superstar Luka Doncic setzte sich im siebten und entscheidenden Spiel mit 123:90 gegen die Phoenix Suns durch. Ja, richtig gelesen: Einhundertdreiunzwanzig zu Neunzig. Die Mavs zerlegten die eigentlich klar favorisierten Suns in deren Halle nach allen Regeln der Kunst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Schon zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden, was vor allem auch an dem historisch guten Doncic lag. Der Slowene brachte es allein im ersten Durchgang auf 27 Punkte - und damit auf genauso viele wie das ganze Heimteam zusammen!

Doncic unaufhaltsam gut

Das gab es laut ESPN in den Playoffs seit 25 Jahren nicht mehr. Vor den Augen des ehemaligen Dallas-Superstars Dirk Nowitzki zelebrierte Doncic - tatkräftig unterstützt von Spencer Dinwiddie - eine beispiellose Demontage.

Nowitzki war es auch, der auf Twitter von Let‘s Go Mavs“-Sprechchören berichtete - in fremder Halle ein Novum!

57:27 zeigte das Scoreboard zur Halbzeit an - auch das historisch und bisher sogar einmalig. Denn mit 30 Punkten Vorsprung ist in der NBA noch ein ein Team bei einem siebten Playoff-Spiel in die Pause gegangen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)