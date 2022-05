Robert Lewandowski: Was ist das Machtwort des FC Bayern wirklich wert?

Am Sonntag feierte der FC Bayern den 10. Meistertitel in Folge mit seinen Fans auf dem Marienplatz, doch das Thema Robert Lewandowski und sein Wechselwunsch war allgegenwärtig . (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Was sind die Fakten?

Trotzdem hat der Pole Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, dass er sein Arbeitspapier nicht verlängern werde und den Klub sogar noch in diesem Sommer verlassen will. Das tat Lewandowski öffentlich kund. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie reagiert der FC Bayern am Tag der Meisterfeier?

Deutlich! Zunächst betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagvormittag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 , dass Lewandowski bis 2023 Vertrag habe und definitiv bis dahin auch in München spielen werde .

„Aus meinem Berufsleben bin ich gewohnt: Wenn man Verträge schließt, dann wissen beide Partner, was in dem Vertrag drinsteht, und einen Vertrag macht man, damit beide Seiten wissen, woran man sich zu halten hat“, erklärte der ehemalige adidas-Chef.

„Fakt ist: Er hat einen Vertrag, diesen wird er erfüllen. Basta!“, betonte Kahn. „Wir sind da sehr klar und konsequent, was das betrifft. Das ist hier so beim FC Bayern. Es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht.“

Lewandowski also definitiv bis 2023 in München? Ehrenpräsident Uli Hoeneß ging sogar noch weiter. „Wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, es durchaus nicht sicher ist, dass er dann noch wegwill. Mit 35 Jahren weiß er, was er am FC Bayern hat. Dann schauen wir mal, was passiert“, unkte der 70-Jährige.