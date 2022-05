MLB: Kepler und Twins siegen dank zweier Homeruns

Max Kepler und seine Minnesota Twins haben am Sonntag einen wichtigen Sieg eingefahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Kepler selbst trug dabei einen entscheiden Anteil am Sieg. Im ersten Inning nutzte Teamkollege Luis Arraez den Treffer vom Deutschen, um den ersten Punkt zu erzielen. Die anderen beiden Auftritte als Schlagmann endeten für den 29-Jährigen hingegen mit einem schnellen Aus. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)

Jose Ramirez glich die Führung im vierten Durchgang per Homerun aus. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken. Gio Urshela im vierten und Byron Buxton im fünften Inning sorgten für die Entscheidung.

Durch den Sieg bleiben die Twins auf Platz fünf in ihrer Conference. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihnen aber nicht, denn schon am Montag steht bei den Oakland Athletics die nächste Begegnung an. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)