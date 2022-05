FC Bayern: "Meinungsverschiedenheiten" im Poker um Serge Gnabry

Bayern-Präsident: Daran hakt es bei Serge Gnabry

Hainer bestätigte im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag etwaige Schwierigkeiten: „Bei Serge gibt es noch ein paar Meinungsverschiedenheiten“, so der Präsident der Münchner. Dennoch machte er klar: „Die können wir hoffentlich ausräumen. Wir wollen Serge gerne behalten. Er weiß auch, was er am FC Bayern hat. Die Transferperiode dauert noch ein bisschen. Das werden wir schon hinbekommen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)