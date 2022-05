FA Cup: Mason Mount verliert mit FC Chelsea gegen Liverpool 6. Wembley-Finale in Folge

Es gibt Fußballer, denen klebt regelrecht das Pech am Fuß.

So ergeht es auch Mason Mount vom FC Chelsea. Der Engländer verlor am Samstag mit dem FC Chelsea gegen den FC Liverpool das FA-Cup-Finale 2022 .

Dabei handelte es sich für den Mittelfeldspieler bereits um die sechste Pleite in Folge in einem Endspiel im Wembley-Stadion.

Pechvogel Mount von Henderson getröstet

Erst im Februar hatten die beiden Klubs in Wembley um den Titel im englischen Ligapokal gespielt. Auch damals fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen und schon seinerzeit zogen die Blues den Kürzeren.

Nicht weniger bitter ging es für Mount und die englische Nationalmannschaft im vergangenen Sommer im Endspiel der Europameisterschaft zu. Dort krönte sich Italien gegen die Three Lions zum europäischen Champion. Wieder ging Mount leer aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Einige Wochen zuvor hatte der 23-Jährige mit Chelsea das FA-Cup-Finale gegen Leicester City verloren. Das gleiche Spiel ereignete sich in 2020, als die Blues gegen Arsenal verloren.

Als Champions-League-Sieger ohne Erfolg im Wembley

Das erste Mal unterlag Mount in einem Finale im Wembley jedoch im Jahr 2019. Im entscheidenden Playoff-Spiel reichte es für Derby County, dem damaligen Team des Engländers, nicht zum Aufstieg in die Premier League. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Immerhin konnte Mount ein Finale in seiner Karriere gewinnen: Im vergangenen Jahr, als Kai Havertz den FC Chelsea gegen Manchester City zum Champions-League-Sieger schoss. Dieses fand jedoch im Estadio do Dragao in Porto statt.