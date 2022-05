FC Sevilla löst letztes Champions-League-Ticket in Spanien

Der FC Sevilla sichert sich die Teilnahme an der Champions League © AFP/SID/JOSE JORDAN

In Spanien stehen die vier Qualifikanten für die Champions League fest. Der FC Sevilla löst das letzte Ticket.

Der FC Sevilla hat sich als vierter und letzter Klub in der spanischen La Liga für die Champions League qualifiziert.

Der Marokkaner Youssef En-Nesyri (85.) sicherte dem sechsmaligen Europapokalsieger beim 1:1 (0:1) beim entthronten Titelverteidiger Atletico Madrid am vorletzten Spieltag den nötigen Punkt, um in der Tabelle sicher vor dem Lokalrivalen Real Betis zu bleiben. (DATEN: Tabelle von La Liga)

Meister Real Madrid, der FC Barcelona und Atletico standen bereits als Teilnehmer an der Königsklasse fest. Beim Saisonfinale am kommenden Sonntag fallen in La Liga damit nur noch die Entscheidungen um die Europa und Conference League sowie um den Abstieg.