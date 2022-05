Stefan Effenberg: Vielleicht schmollt Lewandowski wenn Bayern hart bleibt - Kolumne

Kostic war in einer ähnlichen Position wie Lewandowski

Am Mittwoch steht er nun im Finale der Europa League. Da muss man auch mal an die Vernunft und den Charakter des Spielers appellieren. Vielleicht schmollt Lewandowski dann mal eine Woche, dann sollte das aber kein Thema mehr sein.

Ein geeigneter Nachfolger für den Polen wäre für mich Patrik Schick. In diesem Sommer will ihn Leverkusen aber nicht ziehen lassen. Vielleicht ist die Situation im nächsten Jahr eine andere. Bayern hat gesagt: Lewandowski bleibt, wir nehmen uns die Zeit, die wir gewinnen, um uns auf dem Transfermarkt zu orientieren. Dann ist das mit Sicherheit eine Alternative.

Zum Abschuss der Saison gab es ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg, es war das dritte Spiel in Folge ohne Sieg für das Team von Julian Nagelsmann. Wie ist die Saison der Münchner nun zu bewerten? Die Rückrundentabelle wäre mir ziemlich egal, wenn ich am Ende Deutscher Meister bin. Es zählt immer eine gesamte Saison. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Musiala wird ein ganz wichtiger Spieler sein

Personell haben die Münchner dagegen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Es wurde mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Kingsley Coman verlängert. Jamal Musiala wurde herangeführt, wird in der nächsten Saison ein ganz wichtiger Spieler sein, obwohl er noch so jung ist. Auch die Jugend hat mittlerweile eine Chance, bei Bayern zu spielen und sich weiterzuentwickeln.

BVB-Elfer gegen Hertha berechtigt

Kommen wir nun zum Abstiegskampf: Was war das für ein dramatisches Saisonfinale. Herzlichen Glückwunsch an der VfB Stuttgart zum Klassenerhalt. Der Zeitpunkt für das 2:1 gegen Köln war sicherlich glücklich. Der Sieg war aber total verdient, Stuttgart hatte das Spiel total im Griff. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sie haben immer daran geglaubt. Dazu haben die Schwaben während der Saison immer am Trainer festgehalten und das auch an die Spieler vermittelt. Wenn du die Dinge nicht vorlebst, kannst du die Klasse nicht halten. Stuttgart hat das eindrucksvoll geschafft.

Für Frankfurt werden die Nerven entscheidend

"Das wird ein Sommer, der es in sich hat in Mönchengladbach"

Für Eintracht Frankfurt steht mit dem Europa-League-Finale am Mittwoch gegen West Ham United das Highlight schlechthin an. Ich wünsche mir natürlich, dass die Frankfurt gewinnen. Entscheidend werden die Nerven sein. Da geht es nicht mehr um Fitness, sondern darum, sich darauf zu konzentrieren, was am Mittwoch passiert und das auch zu verarbeiten.