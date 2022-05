BBL-Playoffs: ALBA Berlin und Bonn erkämpfen sich Matchbälle im Viertelfinale

ALBA Berlin und die Telekom Baskets Bonn befinden sich nach ihrem zweiten Sieg auf gutem Weg in die Runde der letzten Vier der BBL-Playoffs.

Berlin führt gegen Ex-Champion Brose Bamberg nach einem ungefährdeten 97:85 (47:34)-Erfolg in der Best-of-five-Serie ebenso mit 2:0 wie Bonn gegen die Hamburg Towers durch ein 89:81 (37:46). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der easycredit BBL)

ALBA mit Matchball in Bamberg

Die treffsichersten Akteure der fränkischen Gäste waren Martinas Geben (21 Punkte) und Chris Dowe (20). Schon beim ersten Gastspiel in Bamberg am Donnerstag kann Hauptrunden-Gewinner Berlin den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt machen.