Handball: Bietigheim holt 30 Jahre nach Leipzig den Sieg im Europapokal - Siegesrekord eingestellt

Beim Final Four in Dänemark setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch gegen zwei Heimteams durch und holte damit den ersten internationalen Titel für eine deutsche Mannschaft seit dem EHF-Cup-Gewinn von Leipzig 1992.

Im Endspiel am Sonntag ließ Bietigheim dem Ausrichter Viborg HK beim 31:20 (17:10)-Erfolg keine Chance. Im Halbfinale hatte sich das Gaugisch-Team am Vortag mit 34:33 (14:12) gegen Herning-Ikast Handbold durchgesetzt. Nun winkt Bietigheim sogar der Gewinn des Triples, am 28./29. Mai geht es beim Endrundenturnier in Stuttgart um den DHB-Pokal.