Anzeige

FC Bayern: Uli Hoeneß mit Klartext zu Robert Lewandowski - und Hasan Salihamidzic Hoeneß: „Das ist eine Hetzjagd!“

Fans auf dem Marienplatz mit klarer Meinung zu Lewandowski

SPORT1

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich am Rande der Münchner Meister-Feierlichkeiten in einer Medienrunde die dringendsten Fragen zum FC Bayern angenommen. Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Seit Samstag ist die Bundesliga-Saison offiziell beendet. Der FC Bayern machte aber schon am 31. Spieltag mit einem 3:1-Sieg über den Rivalen Borussia Dortmund die insgesamt 32. Meisterschaft und gleichzeitig die zehnte am Stück klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach zwei Jahren Corona bedingter Auszeit konnte der Seriensieger am Sonntag nach dem letzten Spieltag auch endlich wieder mit den Fans am Münchner Marienplatz den Jubiläums-Titel ausgiebig feiern.

Anzeige

Auch mit von der Partie: Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Am Rande der Feierlichkeiten stellte sich der 70-Jährige einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, und lieferte Antworten zu den dringendsten Fragen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

"Dann ist der deutsche Fußball international gar nicht mehr vertreten..."

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über ...

... die Bayern-Saison: „Ich würde sagen, dass ich mit einem zufriedenen Gefühl hier bin, weil ich der Meinung bin, wir haben eine gute Saison gespielt. Keine sehr gute Saison, gar keine Frage. Wenn wir eine sehr gute Saison gespielt hätten, hätten wir in der Champions League ein bisschen weiterkommen müssen. Aber das, was der FC Bayern als Mindestziel für eine Saison vorgibt, haben wir hundertprozentig erreicht.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

... das Champions-League-Aus gegen Villarreal: „In diesem Jahr haben zwei Minuten gegen Villarreal gefehlt. Es war, finde ich, ziemlich naiv, wie wir in der 88. Minute ein Tor bekommen haben. Wenn wir in die Verlängerung gekommen wären, was unbedingt notwendig gewesen wäre, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht nur über eine ordentliche Saison sprechen. Wir müssen auf die Nuancen aufpassen.“

... die Kritik an der Transferpolitik: „Tatsache ist, dass wir auch die Spieler in die Pflicht nehmen müssen. Bei uns wird immer der Trainer oder der Sportdirektor in die Pflicht genommen. Es heißt immer, wenn wir mehr Spieler gehabt hätten ...“

„Meines Wissens dürfen auch wir nur mit elf Spielern spielen. Die Transferpolitik hat meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle gespielt. Tatsache ist, dass wir seit Weihnachten einige Spieler dabei hatten, die im Großen und Ganzen nicht mehr gut gespielt haben. Das muss analysiert werden. Die Spieler, die man meint, muss man mehr unter Druck setzen. Die Medien konzentrieren sich immer auf andere Kriegsschauplätze, aber die, die verantwortlich sind für die Leistungen, die Spieler, kommen meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit zu gut weg.“

... die Causa Lewandowski: „Zu diesem Thema ist alles gesagt worden. Was ich höre, und auch meine Meinung wäre, dass man ihn nicht abgibt. Ich habe Robert immer als einen super Profi kennengelernt. Der hat auch in Dortmund ein Jahr vorher gewusst, dass er zum FC Bayern geht und hat trotzdem eine überragende Saison gespielt. Deswegen bin ich hundertprozentig sicher, dass Robert nächstes Jahr bei uns sehr gut spielen wird.“

Anzeige

... eine Einladung Lewandowskis an den Tegernsee: „Das nützt nichts. Den Geldsack hätte ich nicht reinwerfen können. Es geht doch nur um Kohle. Eure Illusionen sind ein bisschen naiv. Mit einem Abendessen am Tegernsee kann man das nicht lösen.“

Kahn mit Klartext: "Wahnsinnig viel Lärm um nichts"

... einen Verkauf von Robert Lewandowski: „Das würde nur dann infrage kommen, wenn für das Geld ein Spieler zu haben wäre, der ihn ersetzen könnte. Wenn wir uns aber ein Jahr Zeit geben, um einen Nachfolger zu suchen, dann ist die Ausgangsposition für den FC Bayern viel einfacher. Ganz abgesehen davon, wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, es durchaus nicht sicher ist, dass er dann noch wegwill. Mit 35 Jahren weiß er, was er am FC Bayern hat. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Robert Lewandowski eine gute Saison haben werden.“

... die Kritik an Hasan Salihamidzic: „Wenn man jeden Tag die Bild-Zeitung liest und andere Zeitungen, braucht man sich nicht zu wundern. Das ist eine Hetzjagd! Er ist nicht allein dafür verantwortlich, auch nicht für die Transferpolitik. Für die Transferpolitik ist der ganze Verein verantwortlich. Der ganze Vorstand und der ganze Aufsichtsrat. Da wird sich immer nur einer herausgepickt. Als wir sechs Titel gewonnen haben, habe ich keinen gehört, der ‚Hasan, Hasan‘ gerufen hat. Jetzt, wo wir die Champions League nicht gewinnen, jetzt ist er allein schuld. Das kann nicht sein.“

... die erste Saison von Julian Nagelsmann: „Er hat alle möglichen Schwierigkeiten gehabt. Er hat die Pandemie gehabt, er hat die Krise mit Joshua Kimmich und seiner Impfskepsis gehabt, er hat auch mit der Außenpolitik des Vereins relativ viel Arbeit gehabt. Dafür hat er das alles ganz gut gemacht.“

... Niklas Süle und dessen Fehlen in Wolfsburg: „Das spricht nicht für den Spieler. Wir reden ja immer von Wertschätzung ... Die hat Niklas Süle dem Verein sicher nicht entgegengebracht. Ich fand diese Aktion katastrophal. Und das Märchen, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, das könnt ihr alle vergessen.“

... die Chancen der Dortmunder im nächsten Jahr: „Zweiter ganz sicher.“

Anzeige

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: