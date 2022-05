Werder Bremen: Ömer Toprak nach Aufstieg emotional: "Ich habe mich geschämt"

Ömer Toprak gab tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt © Imago

Nach dem sofortigen Wiederaufstieg schaltet Werder Bremen in den Partymodus. Kapitän Ömer Toprak schlägt zunächst emotionale Töne an.

Das 2:0 gegen Jahn Regensburg am letzten Spieltag war der erfolgreiche Schlusspunkt einer turbulenten Saison, in der die Hanseaten lange im Mittelmaß festhingen und erst durchstarteten, als Ole Werner Ende November vom zurückgetretenen Markus Anfang das Zepter übernahm. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nach dem Triumph gegen Regensburg brachen bei den Fans alle Dämme, freudetrunken fluteten sie den Platz, um mit ihren Helden zu feiern. Vergeblich suchten sie dabei aber ihren Kapitän Ömer Toprak, der „im Vollsprint“ in der Kabine verschwunden war.

Toprak emotional nach Wiederaufstieg

„Ich habe keine Ahnung, was passiert ist“, sagte der Abwehrspieler bei Sky und klärte auf: „Ich war jetzt erstmal drin, ein bisschen für mich. Ich habe das einfach gebraucht, weil mir der Abstieg sehr, sehr nahe gegangen ist. Ich bin einfach froh, dass wir es geschafft haben.“

In einem emotionalen Interview gab Toprak tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Der Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison hatte beim Innenverteidiger Spuren hinterlassen – nun ist eine Zentnerlast von ihm abgefallen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)