Champions-League-Finale 2002: Bayer unterliegt Real Madrid wegen Zidane - Kleine blickt zurück

Kleine: „Hatten sensationelle Mannschaft!“

Der Abwehrmann war auch in Schottland wieder dabei und sehr stolz darauf: „Wenn du in so einer Top-Mannschaft immer im Kader stehst, dann ist das ein voller Erfolg. Wir waren auf jeder Position top besetzt.“

So war Bayers Weg ins Finale

Kleine kam aus der eigenen Jugend, er hatte sein Startelf-Debüt im Februar 2002 bei der 0:2-Niederlage in München gefeiert. In der Königsklasse kam er für eine Minute gegen Juventus Turin zum Einsatz. Der Modus war vor 20 Jahren noch ein anderer.

„Wir hatten eine unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit und ein Trainerteam, das zum Erfolg beigetragen hat. Klaus Toppmöller und Peter Herrmann sind immer sehr ruhig aufgetreten. Dazu gab es viele sehr starke Persönlichkeiten in der Mannschaft. Wir sind so aufgetreten, dass wir immer das Gefühl hatten, wir könnten jeden schlagen“, schwärmte Kleine.

„Zidane hat den Unterschied ausgemacht“

Roberto Carlos setzte sich an der Seitenauslinie in einem engen Zweikampf durch, brachte den Ball beinahe kerzenartig in den Strafraum – und der große Künstler Zinedine Zidane versenkte das Leder traumhaft schön mit seinem linken Fuß per Volley unhaltbar für Keeper Hans-Jörg Butt unter die Latte.