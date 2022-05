2. Liga: FC Hansa Rostock – Hamburger SV, 2:3 (1:0)

Nico Neidhart brachte Rostock in der zwölften Minute in Front. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gastgeber. Ein Zuspiel von Mario Vuskovic brachte Robert Glatzel im Netz von FC Hansa Rostock zum Ausgleich unter (49.). Nach Vorlage von Ludovit Reis ließ Sebastian Schonlau den zweiten Treffer des Hamburger SV folgen (74.). Hamburg erzielte in der 84. Minute das 3:1. Kurz vor Ultimo war noch Lukas Fröde zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Hansa Rostock verantwortlich (90.). Am Ende schlug der Hamburger SV die Hansa auswärts.