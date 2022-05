2. Liga: Hannover 96 – FC Ingolstadt 04, 3:2 (1:1)

Michael Heinloth brachte Hannover nach fünf Minuten die 1:0-Führung. Der FCI zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Valmir Sulejmani mit dem Ausgleich zurück. Dominik Franke lieferte den Assist. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Linton Maina schnürte einen Doppelpack (55./73.), sodass Hannover 96 fortan mit 3:1 führte. Für das 2:3 von Ingolstadt zeichnete Filip Bilbija verantwortlich (75.). In den 90 Minuten war 96 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der FC Ingolstadt 04 und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Hannover eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Im Angriff von Hannover 96 fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 35 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. 96 schnitt insgesamt mäßig ab. Elf Siege und neun Remis stehen 14 Niederlagen gegenüber. Sieben Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von Hannover der nun abgeschlossenen Saison.