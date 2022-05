Anzeige

2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04, 1:2 (0:1) Kurz vor Schluss: Terodde trifft zum Sieg

Der FC Schalke 04 bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 2:1-Sieg. Hundertprozentig überzeugen konnte der Gast dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Tabellenführer hatte mit 4:1 gesiegt.

Darko Churlinov bediente Rodrigo Zalazar, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass S04 mit einer Führung in die Kabine ging. In der 85. Minute erzielte Lukas Schleimer das 1:1 für den 1. FC Nürnberg. Zum Mann des Spiels avancierte Simon Terodde, der für Schalke in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Am Ende nahm der FC Schalke 04 beim Club einen Auswärtssieg mit.

Zum Abschluss der Saison rangiert Nürnberg auf dem achten Platz. In der Offensive rief der Gastgeber in 34 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 49 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Was für den 1. FC Nürnberg bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 14 Siege und neun Remis stehen elf Pleiten gegenüber.