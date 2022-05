2. Liga: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf, 2:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Etienne Amenyido bediente Marcel Hartel, der in der 64. Spielminute zum 1:0 einschoss. Der FC St. Pauli erzielte in der 82. Minute das 2:0. Am Schluss fuhr St. Pauli gegen Düsseldorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nachdem der FC St. Pauli in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. St. Pauli erwies sich in dieser Spielzeit als äußerst torhungrig und erzielte insgesamt 61 Treffer. Der FC St. Pauli beendet die Saison mit insgesamt 16 Siegen, neun Remis und neun Pleiten. Zufrieden kann der FC St. Pauli mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will St. Pauli in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.